Red Dead Redemption 2: Zweiter Trailer verrät mehr zur Story

Vergrößern Red Dead Redemption 2 erscheint im Frühjahr 2018 für Playstation 4 und Xbox One © Rockstar Games

Die Entwickler von Rockstar Games haben den zweiten Trailer zu Red Dead Redemption 2 (RDR 2) veröffentlicht. Mit diesem Trailer wird zum ersten Mal auch etwas zur Story verraten. Das Spiel erzählt die Geschichte des Outlaws Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang, "die raubend, kämpfend und stehlend durch das weite und wilde Herz Amerikas zieht, um zu überleben", so die Entwickler. Rockstar Games hatte die Bekanntgabe wichtiger Infos rund um RDR2 bereits vor einigen Tagen in Aussicht gestellt. Manch einer befürchtete eine neue Verschiebung. aber es bleibt beim geplanten Veröffentlichungstermin "Frühjahr 2018". Auch eine PC-Version wurde - sicher zum Bedauern vieler PC-Gamer - nicht angekündigt.

Vergrößern Arthur Morgan jagt auch mit Pfeil und Bogen in Red Dead Redemption 2 © Rockstar Games / Youtube

Dafür gibt es aber immerhin die Infos zur Story. Und diese ist zeitlich vor Red Dead Redemption 1 und dessen Protoganisten John Marston angesiedelt und damit ist Read Dead Redemption 2 also ein Prequel. In dem knapp 1:35 Minuten langen Clip ist auch zu sehen, dass Arthur Morgan eher ein übler Typ ist, der Schwächere bestiehlt und mit seiner Bande auch Zugüberfälle plant und durchführt. Das nährt natürlich die Hoffnung, dass es in RDR2 die aus Grand Theft Auto 5 bekannt gewordenen Überfälle geben wird. Optisch macht das Spiel ebenfalls eine hervorragende Figur, wenn es sich tatsächlich um In-Game-Grafik handelt. Eine so detaillierte Landschaft und Charaktergestaltung gab es bisher selten in Spielen. Der zweite Trailer zu Red Dead Redemption 2 trifft auch auf Youtube auf das Wohlwollen der Fans: Bei bisher über 8,5 Millionen Zuschauern gab es nur 233 Nutzer, die den Clip mit einem Daumen nach unten bewerteten. Aber hier nun der Trailer:

Der erste, inhaltlich magere, Trailer für Red Dead Redemption 2 war Ende Oktober 2016 erschienen, als die Veröffentlichung noch für Herbst 2017 in Aussicht gestellt wurde. Innerhalb der letzten 11 Monate wurde das Spiel allerdings verschoben. Nach den aktuellen Plänen soll das Spiel im Frühjahr 2018 weltweit für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Eine PC-Version wird derzeit noch nicht in Aussicht gestellt. Anzunehmen ist, dass die PC-Version aber später folgen wird. Eine PC-Umsetzung des Vorgängers bleibt Rockstar seinen Fans aber immer noch schuldig. Anders bei GTA V. Das Spiel erschien zunächst im September 2013 für Playstation 3, Xbox 360, dann im November 2014 für Playstation 4 und Xbox One und erst im April 2015 für Windows-PCs.

