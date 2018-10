Red Dead Redemption 2 und Xbox One X im Angebot

Kaum erschienen, schon im Angebot: Red Dead Redemption 2. Einige Händler bieteten auch reizvolle Bundles mit dem Spiel an.

Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2 ist kaum erschienen, und schon gibt es in den Läden gute Angebote zum Spiel sowie tolle Bundles.

Das Spiel fährt überragenden Kritiken ein. Es gibt aber auch Ärger, so fühlen sich einige Fans von Sony hinters Licht geführt. Grund dafür ist die Auflösung, in der Red Dead Redemtion 2 auf der PS4 läuft. Im Gegensatz zur Xbox-One-X-Version, läuft RDR 2 auf der PS4 Pro nicht in der nativen 4K-Auflösung, sondern nutzt nur ein hochskaliertes 4K. Sony warb auf Plakaten jedoch mit „Play in 4K on PS4 Pro". Die beste Version erhalten Sie somit momentan für die Xbox One X!

In Red Dead Redeption 2 schlüpfen Sie in die Rolle des Gesetzlosen Arthur Morgan. Zusammen mit seiner berüchtigten Gang ist er auf der Flucht vor dem Gesetz, Kopfgeldjägern und allerlei weiterer Gauner. Das Spiel führt sie in eine riesige Open-World die im Wilden Westen angesiedelt ist. Die Welt ist dabei noch größer als in Rockstars hervorragendem Grand Theft Auto 5.

Grund genug für einige Händler mit dem Hit-Spiel die Werbetrommel zu rühren. Das Spiel gibt es schon so kurz nach der Veröffentlichung zu reduzierten Preisen. So zahlen Sie bei Mediamarkt, Saturn und Amazon für den Titel nur rund 49,99 Euro statt 59 Euro.

Red Dead Redemption 2 [Xbox One] für 49,99 Euro bei Mediamarkt kaufen

Red Dead Redemption 2 [PS4] für 49,99 Euro bei Mediamarkt kaufen

Red Dead Redemption 2 [Xbox One] für 49,99 Euro bei Saturn kaufen

Red Dead Redemption 2 [PS4] für 49,99 Euro bei Saturn kaufen

Red Dead Redemption 2 [Xbox One] für 49,98 Euro bei Amazon kaufen

Red Dead Redemption 2 [PS4] für 49,98 Euro bei Amazon kaufen

Bundles mit Red Dead Redemtion 2

Bei Mediamarkt gibt es momentan ein recht interessantes Bundle in Verbindung mit der Xbox One X. Hier erhalten Sie die 1-Terabyte-Variante der Konsole, einen Controller, die Spiele Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 sowie ein Spiel das sie wiederum frei wählen können. Zur Wahl stehen dabei natürlich Red Dead Redemtion 2 sowie Fifa 19 oder Call of Duty: Black Ops 4. Das Set kostet 449 statt 548,99 Euro.

Xbox One X 1 TB Forza Bundle + Extra-Spiel für 449 Euro bei Mediamarkt kaufen

Bei Amazon gibt es das Bundle ebenfalls, hier jedoch nur mit Red Dead Redemption 2 als Zusatzspiel. Bei der Bestellung über Amazon müssen Sie jedoch bis zum 17. November 2018 auf die Auslieferung warten.

Xbox One X 1 TB Forza Bundle + RDR 2 für 449 Euro bei Amazon kaufen

Mediamarkt und Saturn bieten ebenfalls ein Bundle mit der PS4 Pro an. Hier erhalten Sie die Konsole in der 1-Terabyte-Variante, einen Controller sowie Red Dead Redemption 2 für 389 Euro .

PS4 Pro 1 TB + Red Dead Redemption 2 für 389 Euro bei Mediamarkt kaufen

PS4 Pro 1 TB + Red Dead Redemption 2 für 389 Euro bei Saturn kaufen

