Red Dead Redemption 2: Neuer Clip und Pre-Download gestartet

In einer Woche erscheint Red Dead Redemption 2. Zur Einstimmung gibt es einen Launch-Trailer und der Pre-Download hat begonnen.

Vergrößern Red Dead Redemption II erscheint am 26.10.2018 © Twitter / Rockstar Games

Rockstar Games hat den Launch-Trailer für Red Dead Redemption 2 freigegeben. Das mit Spannung erwartete Western-Open-World-Spiel erschein t am 26. Oktober für Playstation 4 und Xbox One. Über die Story ist bekannt, dass das Spiel die Geschichte des Outlaws Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang erzählt, "die raubend, kämpfend und stehlend durch das weite und wilde Herz Amerikas ziehen, um zu überleben", so die Entwickler. Zeitlich ist das Spiel vor Red Dead Redemption 1 und dessen Protoganisten John Marston angesiedelt und damit ist Read Dead Redemption 2 also ein Prequel.

Im Gegensatz zum Vorgänger kann der neue Teil zum ersten Mal komplett in der First-Person-Perspektive gespielt werden. Zusätzlich gibt es abwechslungsreichere Missionen zahlreiche Aktivitäten, mit denen man sich abseits der Missionen und Haupthandlung beschäftigen kann. Hinzu kommt ein verbessertes Dead-Eye-Zielsystem. Unterm Strich gilt Red Dead Redemption 2 schon jetzt als heißer Anwärter für das "Spiel des Jahres 2018". Der Online-Modus wird zusätzliche Spielinhalte hinzufügen und erscheint im November.

Im Launch-Trailer sind einige Story-Szenen mit Arthur Morgan zu sehen. Darunter auch ein Überfall auf eine Eisenbahn und ein Bankraub. Außerdem darf wieder atemberaubend schön aussehende Landschaft bestaunt werden. Untermalt wird das Geschehen mit dramatischer Musik.



Pre-Download ist gestartet

Wer Red Dead Redemption 2 digital vorbestellt hat, darf einen Großteil der Spieledateien schon einmal vorab herunterladen. Der Pre-Download hat nämlich auf Playstation 4 und Xbox One begonnen. Das ist gerade für die Gamer spannend, die eine eher langsame Internet-Verbindung besitzen, denn das Spiel hat einen Umfang von etwa 100 Gigabyte. Der Download kann also einige Zeit dauern. Wahrscheinlich wird es auch noch einen Day-One-Patch geben. Wer am kommenden Freitag pünktlich um 00:01 Uhr loslegen möchte, der sollte das Spiel also möglichst vorab herunterladen.