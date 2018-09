Red Dead Redemption 2: Installationsgröße bekannt gegeben

Auf der PS4-Festplatte beansprucht Red Dead Redemption 2 satte 105 GB. Online dürfen bis zu 32 Spieler antreten.

Mit Red Dead Redemption 2 steht am 26. Oktober der Release des nächsten Blockbusters von Rockstar Games für PS4 und Xbox One an. Eine PC-Version dürfte später folgen. Das epische Spiel mit Wild-West-Setting bietet eine riesige Welt und beansprucht entsprechend viel Platz auf der Festplatte. Auf der PlayStation 4 werden für Red Dead Redemption 2 ganze 105 Gigabyte fällig. Dies geht aus einer Anzeige des US-Händlers Target hervor. Daraus lässt sich zudem ableiten, dass Red Dead Online, die Multiplayer-Komponente des Spiels, bis zu 32 Spieler unterstützt. Die Welt von GTA Online konnte von 30 Spielern gleichzeitig bevölkert werden.

Ein Teil der Online-Funktionen soll für 30 Tage exklusiv auf der PlayStation 4 zur Verfügung stehen. Erst danach dürfen auch Xbox-One-Spieler diese Komponenten nutzen. Welche Bereiche des Multiplayers zuerst auf der PS4 zur Verfügung stehen, lässt die Anzeige offen. Red Dead Redemption 2 lässt sich zum Release wahlweise aus der Ego- oder aus der Verfolgerperspektive spielen. Red Dead Online wird erst im November im Rahmen einer öffentlichen Beta zur Verfügung stehen. Käufer sind demnach zu Beginn auf die Story-Komponente des Spiels beschränkt. Diese soll jedoch sehr umfangreich sein und die Wartezeit bis zum Online-Modus gut überbrücken.

