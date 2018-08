Red Dead Redemption 2: Gameplay-Video heute ab 17 Uhr!

Rockstar Games hat für Donnerstag ein erstes Gameplay-Video zu Red Dead Redemption 2 angekündigt.

Vergrößern Red Dead Redemption II - erstes Gameplay-Video © Twitter / Rockstar Games

Heute um 17 Uhr stehen gleich zwei wichtige Ereignisse an. Genau ab dieser Uhrzeit stellt Samsung bei einem Unpacked-Event das neue Galaxy Note 9 vor. Gamer werden aber wahrscheinlich lieber zum Youtube-Kanal von Rockstar Games wechseln. Denn für 17 Uhr hat das Entwicklerstudio die Veröffentlichung eines ersten Gameplay-Videos zu Red Dead Redemption II angekündigt.

Bisher sind drei Trailer zu Red Dead Redemption 2 erschienen: Einer im Oktober 2016, einer Ende September 2017 und zuletzt der Trailer am 2. Mai 2018. Im ersten Gameplay-Video wird es nun endlich auch tatsächliche Spielszenen zu sehen geben, die einen Aufschluss über die Spielmechaniken erlauben werden. Vielleicht hat ja Rockstar Games noch eine Überraschung in petto.

Vergrößern Szene aus Red Dead Redemption 2 © Rockstar Games

Red Dead Redemption II erscheint am 26. Oktober für Xbox One und Playstation 4. Allzu viele Details sind bisher nicht bekannt geworden. Über die Story ist bekannt, dass das Spiel die Geschichte des Outlaws Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang erzählt, "die raubend, kämpfend und stehlend durch das weite und wilde Herz Amerikas zieht, um zu überleben", so die Entwickler. Zeitlich ist das Spiel vor Red Dead Redemption 1 und dessen Protoganisten John Marston angesiedelt und damit ist Read Dead Redemption 2 also ein Prequel.

