Rayman: Unveröffentlichtes SNES-Spiel zum Download

Ein Entwickler hat den Prototyp eines unveröffentlichten Rayman-Spiels zum Download bereitgestellt.

Verschollenes Rayman-Spiel für SNES wieder aufgetaucht

Michel Ancel, Vater der Rayman-Spielereihe, hatte im Oktober 2016 per Instagram-Post verraten, dass er mit einem sehr kleinen Team vor fast einem Vierteljahrhundert auch an einem Rayman-Spiel für den Super Nintendo gearbeitet hatte. Das Spiel galt als verschollen und umso größer war die Freude von Ancel, als ein SNES-ROM wieder aufgetaucht war.

Das SNES-Rayman blieb allerdings ein Prototyp und das Spiel wurde nie veröffentlicht. Nun dürfen alle interessierten Gamer einen Blick auf das unvollendete Werk werfen.

Der Entwickler Omar Cornut hat den Prototypen nun auf Dropbox hochgeladen. Über SNES-Emulatoren ist das Rayman-Spiel spielbar, wenn überhaupt von einem Spiel die Rede sein kann, denn schließlich handelt es sich mehr um eine Tech-Demo als um ein echtes Spiel. Wie Cornut per Tweet mitteilt, hat er das SNES-ROM von Ancel erhalten und dann davon einen "Dump" erstellt. Cornut hatte zuletzt mit seinem Studio Lizardcube das Remake des Master-System-Spiel Wonder Boy: The Dragon´s Trap veröffentlicht.