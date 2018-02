Rainbow Six Siege: Taktik-Shooter am Wochenende kostenlos

An diesem Wochenende können interessierte Spieler auf PC, Xbox One und PS4 den Taktik-Shooter Siege kostenlos ausprobieren.

Vergrößern Rainbow Six Siege erfordert viel Einarbeitung, belohnt aber mit einzigartigen Momenten. © ubisoft.com

Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six Siege ( hier günstig auf Gamesplanet kaufen ) hat schon über zwei Jahre auf dem Buckel, dennoch verzeichnet das Multiplayer-Spiel steigende Spielerzahlen. Laut Hersteller treten mittlerweile schon 25 Millionen Spieler in den taktischen Häuserkämpfen gegeneinander an. Ein Grund dafür ist die erstklassige Betreuung durch den Publisher: Jedes Quartal erscheinen neue Spielfiguren mit eigenen Fähigkeiten, die für Ingame-Punkte erstanden werden können. Auch die neuen Karten stehen für alle Spieler gratis zur Verfügung. So unterbleibt eine Unterteilung der Spielerschaft mit jedem DLC. Im März findet darüber hinaus ein einmonatiges Koop-Event namens Outbreak statt, in dem bis zu drei Spieler gemeinsam Zombies und Monster jagen müssen.

An diesem Wochenende können Interessierte auf PC, Xbox One und Playstation 4 kostenlos einen Blick auf Rainbow Six Siege werfen. Auf der PS4 läuft die Aktion bis zum 20. Februar, 2:00 Uhr. Auf dem PC ist bereits am 18. Februar um 22:00 Uhr Schluss und auf der Xbox ist das Spiel bis zum 19. Februar 8:00 Uhr kostenlos spielbar. Für die Nutzung der Online-Funktionen ist eine PS-Plus- (PS4) bzw. Xbox-Live-Silber-Mitgliedschaft (Xbox One) notwendig. Alle am Wochenende freigeschalteten Operatoren oder Spielfortschritte werden beim späteren Kauf der Vollversion gespeichert.

