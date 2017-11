Rainbow Six Siege: Kostenloses Probe-Wochenende

Auf Xbox One, PS4 und dem PC kann der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege an diesem Wochenende gratis ausprobiert werden.

Vergrößern In Rainbow Six Siege treten zwei Fünfer-Teams gegeneinander an. © ubisoft.de

Der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege hat zwar auch einen Offline-Modus, in dem Spieler gegen Bots antreten. Kernstück des Spiels ist jedoch der Mehrspieler-Modus, in dem sich zwei Fünfer-Teams abwechselnd als Angreifer oder Verteidiger beweisen müssen. Wer Rainbow Six Siege gern einmal ausprobieren möchte, kann dies an diesem Wochenende kostenlos tun. Das Probe-Wochenende startet am 16. November und läuft bis zum 19. November. In diesem Zeitraum kann das Spiel kostenlos auf PC, Xbox One oder PlayStation 4 heruntergeladen werden.

Den erreichten Fortschritt können Spieler in die Vollversion übernehmen. Ubisoft macht Interessenten hierfür ein tolles Angebot: Parallel zum Gratis-Wochenende wird Rainbow Six Siege deutlich billiger angeboten: Die PC-Version kostet 50 Prozent weniger, auf der PS4 wird Rainbow Six Siege als Angebot der Woche für 19,99 Euro angeboten. Der Season Pass für das zweite Jahr kostet ebenfalls knapp 20 Euro. Sowohl auf Xbox One als auch auf der PS4 wird zur Nutzung des Online-Modus ein kostenpflichtiges Xbox-Live-Gold- bzw. PlayStation-Plus-Abo benötigt. Trotz seines Alters wird Rainbow Six Siege noch sehr gut betreut. Am 20. November soll beispielsweise ein umfangreiches Update mit einer neuen Karte und drei neuen Operatoren veröffentlicht werden.

Top 50: Die besten PC-Spiele aller Zeiten