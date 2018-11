Rainbow Six Siege: Am Wochenende kostenlos spielbar

Der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege lässt sich am Wochenende kostenlos auf PC, Xbox One und PS4 ausprobieren.

Vom 15. bis 18. November kann der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege kostenlos auf PC, Xbox One und PS4 ausprobiert werden . Auf der PS4 fiel der Startschuss heute um 14 Uhr, Xbox-One-Spieler können schon seit heute Morgen loslegen und auf dem PC geht es heute Nachmittag 17:00 Uhr los. Auf dem PC ist am Sonntag 20 Uhr Schluss, auf den Konsolen geht das Probe-Wochenende bis Montag 9:00 Uhr (Xbox One) bzw. 14:00 Uhr (PS4). Ubisoft will zeitgleich interessante Rabatte zu Rainbow Six Siege anbieten, mit denen sich bis zu 70 Prozent sparen lassen.

Wer den außergewöhnlichen Taktik-Shooter für zwei Team zu fünf Mitspielern bislang verpasst hat, sollte die kostenlose Möglichkeit unbedingt nutzen. Rainbow Six Siege unterscheidet sich durch die zerstörbaren Wände und das Zusammenspiel der einzelnen Operatoren stark von ähnlichen Spielen. Ubisoft versorgt den Titel zudem regelmäßig mit neuen Inhalten. Ende November folgt mit Operation Wind Bastion beispielsweise eine neue Karte. Die zugehörigen Spezialkräfte können per Ingame-Währung bezahlt werden. Die Karte hingegen ist für alle Spieler kostenlos verfügbar. Ein erster Trailer verspricht eine sehr ansprechende Map im Atlasgebirge von Marokko. Die neuen Operatoren können verstärkte Wände elektrisieren oder Gegner mit Erschütterungsgranaten zurückstoßen.

