Radeon Vega: Termine für die neuen Grafikkarten

Die von Spielern ersehnten Vega-Grafikkarten von AMD kommen noch im Sommer in den Handel.

Vergrößern Die Radeon Vega Frontier Edition ist schnell, aber für Spieler wohl viel zu teuer. © amd.com

Auf der Computex 2017 hat Chiphersteller AMD endlich die geplanten Verkaufstermine der neuen Grafikkartengeneration Radeon RX Vega enthüllt. Bereits im Sommer sollen die drei Karten Radeon Instinct, Radeon Pro und Radeon RX in den Handel kommen. Die Radeon RX Vega will AMD ab Ende Juli 2017 auf der SIGGRAPH vorstellen und voraussichtlich wenig später anbieten. Die Veranstaltung in Los Angeles dreht sich um von Computer erstellte Grafiken, passt also gut zum Produkt.

Die für Profi-Anwender gedachte Radeon Vega Frontier Edition kommt schon am 27. Juni in den Handel. Die Karte liefert eine Leistung von 13 Teraflops, der 16 GB große Arbeitsspeicher ist mit 480 GBit pro Sekunde angebunden. Trotz der enormen Leistung dürfte die Karte für Spieler viel zu teuer sein. AMD nennt zwar noch keine Preise, rät Spielern aber, lieber auf günstigere Modelle der Vega-Generation zu warten.

PC clever aufrüsten - so machen Sie es richtig