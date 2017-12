Profi IT

Quacomm hat erste Informationen zu seinem neuen Top-Smartphone-Prozessor Snapdragon 845 verraten. Die eigentliche Vorstellung ist heute Abend.

Vergrößern Qualcomms Top-Smartphone-Prozessor: Snapdragon 845 © Qualcomm

Qualcomm hat offiziell seinen neuen Flaggschiff-Prozessor für die ARM-Plattform angekündigt: Den Snapdragon 845 – er wird das aktuelle Flaggschiff Snapdragon 835 ersetzen. Wie schon beim aktuellen Snapdragon 835, der zum Beispiel das Samsung Galaxy S8 (wie es in den USA verkauft wird. In Europa ist statt des Snapdragon 835 der Samsung-Exynos-8895-Prozessor verbaut) oder die neuen Windows-10-Geräte von Asus und HP antreibt, handelt es sich dabei um ein System on a Chip (SoC), bei der nicht nur der Hauptprozessor, sondern auch weitere Komponenten wie zum Beispiel ein LTE-Modem auf der Platine vereint sind.

Der Snapdragon 845 soll 2018 auf den Markt kommen, wie Techcrunch berichtet. Er dürfte dann die Flaggschiffmodelle der wichtigsten Smartphone-Hersteller antreiben und dabei die bisher vom Snapdragon 835 eingenommene Rolle übernehmen. Den Snapdragon 835 hatte Qualcomm vor rund einem Jahr vorgestellt.

Lei Jun, der CEO des chinesischen Herstellers Xiaomi, hat bereits angekündigt, dass der Snapdragon 845 im kommenden Top-Smartphone von Xiaomi zum Einsatz kommen soll. Samsung und Google, vermutlich auch LG werden folgen. Doch nicht nur Android-Geräte dürften mit dem neuen Top-Chip laufen, auch Windows-10-Geräte dürfte der Snapdragon 845 antreiben. VR-Brillen sind ein weiterer Einsatzbereich für den Snapdragon 845.

Technische Details verriet Qualcomm noch nicht, diese will der Hersteller erst heute Abend nachliefern. Doch wenig überraschend ist, dass Qualcomm in Zusammenhang mit dem Snapdragon 845 die Begriffe Bild- und Video-Verarbeitung, Künstliche Intelligenz, VR/AR und Akku-Laufzeit fallen ließ. Das sind die Bereiche, in denen der neue Top-Prozessor besonders glänzen soll.

Der Snapdragon 845 dürfte genauso wie der Snapdragon 835 im 10nm-Prozess gefertigt werden. Zudem dürfte laut The Verge ein X20 LTE-Modem mit dem Prozessor verbunden werden, damit die Mobilgeräte noch schnellere Mobilfunkverbindungen nutzen können. Beim Snapdragon 835 ist noch ein X16 LTE verbaut.