PSN: Neue Rabatte auf Spiele für PS4, PS3 und PS Vita

Im PlayStation Network können Spieler aktuell zahlreiche Rabatte ausnutzen. Diese gelten für alle PlayStation-Plattformen.

Vergrößern Sony gewährt zahlreiche Rabatte auf Spiele für PS4, PS3 und PS Vita. © playstation.com

Sony bietet im Rahmen der Aktion Nur auf Playstation bis zum 18, Oktober neue Rabatte auf Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 und PS Vita. PS4-Besitzer können beispielsweise beim Kauf von Horizon Zero Dawn 41 Prozent sparen und zahlen nur 34,99 Euro. Ebenfalls günstiger sind The Last of Us Remastered (19,99 Euro), Uncharted 4 (19,99 Euro) oder The Last Guardian (17,99 Euro). Spieler auf PS3 können ihre Sammlung für kleines Geld ebenfalls aufstocken. Lohnenswert sind beispielsweise BEYOND: Two Souls (5,99 Euro), God of War: Ascension (6,99 Euro) oder Gran Turismo 6 (9,99 Euro).

Wer mobil auf einer PS Vita zocken möchte, sollte ebenfalls einen Blick auf die Sonderangebote werfen. Das Actionspiel Dead Nation kostet aktuell nur 1,99 Euro, lohnenswert ist außerdem Gravity Rush (5,99 Euro), Killzone Mercenary (6,99 Euro) oder die Ratchet & Clank Trilogy (9,99 Euro). Weitere Schnäppchen finden sich in der Digital Zone , in der Sony Spiele anbietet, die ausschließlich digital vertrieben werden. Als Angebot der Woche wird derzeit das Rennspiel F1 2017 in der Special Edition bis zum 11. Oktober 35 Prozent günstiger für 44,99 Euro angeboten.

Wer lieber am PC zockt und dabei nicht viel Geld ausgeben möchte, sollte einen Blick auf Humble Gems 2 werfen. Das Game-Bundle enthält acht Spiele zum Sparpreis von 8,51 Euro.