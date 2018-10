PSN: 91 Top-Spiele für PS4 im Angebot

Im PSN warten 91 hochkarätige Spiele für Playstation 4 zu attraktiven Preisen, auch für VR-Spieler ist etwas dabei.

Sony Playstation bietet im Rahmen der Aktion Große Spiele, große Rabatte bis zum 18. Oktober 91 digitale Spiele für PS4 deutlich günstiger an. Das emotionale Adventure Detroit: Become Human kostet in der Deluxe Edition beispielsweise 40 statt 70 Euro. Auch God of War wird mit 45 Euro 35 Prozent günstiger angeboten. Unter 20 Euro kosten Hochkaräter wie Horizon Zero Dawn, Star Wars Battlefront 2 oder Shadow of the Colossus. Als Angebot der Woche lockt das Rennspiel Need for Speed Payback, welches in der Standardversion 15 statt 50 und als Deluxe Edition 20 statt 70 Euro kostet.

Wer noch weniger Geld ausgeben möchte, findet mit Batman: Arkham Knight (15 Euro), Uncharted 4 (15 Euro), Infamous Second Son (13 Euro), Heavy Rain (8 Euro) oder Beyond: Two Souls (8 Euro) lohnenswerte Schnäppchen. Für Besitzer der VR-Brille Playstation VR finden sich nur drei Spiele im Angebot: Die kurze aber intensive Erfahrung Batman: Arkham VR kostet mit 10 Euro noch die Hälfte, das sowohl am TV als auch in VR spielbare Rennspiel Wipeout Omega Collection wird anstelle von 35 Euro für 15 Euro angeboten und ist ein Pflichtkauf für VR-Spieler. Das an das Final Fantasy angelehnte Angelspiel Monster of the Deep für 10 statt 30 Euro ist hingegen nur etwas für eingefleischte Fans der Marke.

