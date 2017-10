PS4: Systemsoftware 5.0 ab sofort erhältlich

Die neue Firmware für PS4 erleichtert den Schutz von minderjährigen Familienmitgliedern und sorgt für mehr Komfort.

Sony verbessert die Systemsoftware mit dem Update 5.0

Sony hat gestern die neue Firmware 5.0 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Das Update konnte im Vorfeld bereits im Rahmen eines Betatests von Nutzern ausprobiert werden, nun steht es für alle Konsolenbesitzer zur Verfügung. Wichtigster Bestandteil der Firmware ist eine verbesserte Kindersicherung: Anstelle der bisher genutzten Haupt- und Unterkonten lassen sich ab sofort Familienmitglieder im Menü der Konsole anlegen. Diese können von den Eltern verwaltet und kontrolliert werden – sogar vom Smartphone aus.

Für Let's Player dürfte die Möglichkeit interessant sein, mit der Konsole in 1080p-Auflösung über Twitch zu streamen. Dies ist jedoch nur mit der Pro-Version der PS4 möglich. Besitzer des VR-Headsets PlayStation VR dürfen sich über Virtual Surround Sound beim Anschauen von DVDs und Blu-Rays freuen. Zudem wurde der PS4 Events-Reiter erweitert: Ab sofort lassen sich dort eigene Teams erstellen, die online in ausgewählten Multiplayer-Spielen Turniere austragen können. In einem Event-Kalender sind alle kommenden Matches ersichtlich.