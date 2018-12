PS4: Neue Weihnachtsangebote im Playstation Store

Im Playstation Store gehen die Weihnachtsangebote mit vielen aktuellen Blockbustern in eine neue Runde.

Pünktlich zum Start des Wochenendes stellt Sony im Playstation Store neue Schnäppchen für PS4-Besitzer bereit. Die Weihnachtsangebote Runde 2/3 gelten bis zum 10. Dezember, interessierte Käufer sollten also schnell zuschlagen! Die Angebote umfassen aktuelle Blockbuster wie FIFA 19 oder Call of Duty: Black Ops 4. Die Fußball-Simulation kostet anstelle von 70 Euro nur noch 40 Euro. Die Ultimate Edition von FIFA 19 ist anstatt für 100 Euro für 55 Euro erhältlich. CoD: Black Ops 4 schlägt anstelle von 70 Euro nur noch mit 52,49 Euro zu Buche, auch die zugehörigen Sonderausgaben sind deutlich günstiger.

Wer den letzten God of War-Ableger verpasst hat, kann zum Preis von 30 statt 70 Euro zuschlagen. Shadow of the Tomb Raider kostet mit 35 Euro nur noch die Hälfte. Das grafisch beeindruckende Adventure Detroit: Become Human lässt sich für 30 statt 70 Euro erstehen. Das schon etwas betagte Fallout 4 kostet mit 10 Euro ebenfalls deutlich weniger. Bei Far Cry 5 lassen sich 57 Prozent sparen, das Open-World-Game wird bereits ab 30 Euro angeboten. Formel-1-Fans kommen hingegen mit F1 2018 für 30 statt 70 Euro auf ihre Kosten. Wrestling-Anhänger greifen hingegen zu WWE 2K19 für 30 statt 70 Euro. Auch für den Nachwuchs findet sich ein Angebot: Das kindgerechte Lego DC Super-Villains kostet anstelle von 60 Euro immerhin nur noch 40 Euro.

Weihnachtsangebote im Playstation Store anschauen