PS4: Neue Januar-Angebote im Playstation Store

Für nur 12 Euro wird Rainbow Six Siege angeboten, Detroit: Become Human kostet im Sale nur noch 30 Euro.

Vergrößern Sony erweitert die Januar-Angebote im Playstation Store. © playstation.com

Sony erweitert den schon seit Dezember laufenden Sale im Playstation Store um weitere Blockbuster. So steht das Profikillerspiel Hitman 2 zum halben Preis von 35 Euro zum Download bereit. Nicht verpassen sollten Fans storylastiger Spiele zudem Detroit: Become Human für 30 statt 70 Euro. Die reduzierte Digital Deluxe Edition hat neben einem digitalen Artwork zusätzlich den Soundtrack, Avatare, zwei dynamische Themes und das vom gleichen Studio stammende Heavy Rain im Gepäck.

Assassin’s Creed Origins wird mit einem Rabatt von 71 Prozent für 20 statt 70 Euro angeboten. Das aus dem Jahr 2017 stammende Multiplayer-Spiel Star Wars: Battlefront 2 kostet mit 13 Euro 74 Prozent weniger als bisher und lohnt sich wegen der integrierten Mini-Mission auch für VR-Spieler. Wer den Multiplayer-Hit Rainbow Six Siege bislang verpasst hat, kann für 12 Euro die Standard-Edition erstehen. In der mit 15 Euro etwas teureren Advanced Edition sind alle 20 Grund-Kämpfer schon freigeschaltet. Dies erspart sehr zeitaufwändiges Punktesammeln und erleichtern den Einstieg in das doch recht komplexe Spiel. Die für 24 Euro angebotene Gold Edition von Rainbow Six Siege bietet zusätzlich 600 R6 Credits für kosmetische Gegenstände, 10 Outbreak-Pakete und den Season Pass für das dritte Jahr mit 8 neuen Kämpfern.

Januar Angebote im Playstation Store anschauen