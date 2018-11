PS4: Assassin's Creed Origins im Angebot der Woche

Der Ableger des vergangenen Jahres wird derzeit mit bis zu 57 Prozent Rabatt im Playstation Store angeboten.

Sony bietet Playstation-Spielern ein neues Angebot der Woche . Bis zum 15. November können interessierte Fans das vor gut einem Jahr erschienene Assassin's Creed Origins zu einem deutlich günstigeren Preis digital erstehen. Die Standard-Version kostet anstelle von knapp 70 Euro nur noch 29,99 Euro. Für fünf Euro mehr wird auch die Deluxe Edition angeboten. Darin ist die Zusatzmission „Hinterhalt auf See“ sowie das Wüstenkobra-Paket mit einer Montur, zwei legendären Waffen, einem legendären Schild und einem Reittier enthalten. Außerdem gibt es drei zusätzliche Fähigkeitspunkte.

Die bislang für 100 Euro angebotene Gold Edition von Assassin's Creed Origins kostet als Angebot der Woche nur noch 59,99 Euro. Neben den Inhalten aus der Deluxe Edition findet sich darin der Season Pass mit den Erweiterungen „Die Verborgenen“ und „Der Fluch der Pharaonen“. Wer den Ausflug der Reihe in das antike Ägypten bislang verpasst hat, findet hier eine preisgünstige Möglichkeit zum Nachholen. Günstiger wird es nur auf dem Gebrauchtmarkt. Bei Amazon finden sich beispielsweise schon Angebote für 24,50 Euro plus Versand. Seit zwei Tagen steht mit Assassin's Creed Odyssey zudem der diesjährige Ableger in den Regalen. Darin verschlägt es den Spieler in das antike Griechenland.

