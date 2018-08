PS Plus: Im September Destiny 2 schon vorab spielbar

Die neuen Spiele für Playstation-Plus-Mitglieder treffen demnächst ein. Destiny 2 ist dabei schon eine Woche vorab spielbar.

Vergrößern Playstation Plus: In der September-Ausgabe können Sie Destiny 2 schon eine Woche vorab spielen © Sony

Sony hat die Playstation-Plus-Games für September 2018 enthüllt. So gibt es auch im September wieder ordentlich Nachschub an Games für Playstation 4, Playstation 3 und Playstation Vita.

Die kostenlosen Games für alle Playstation-Plus-Abonnenten. Mitglieder dürfen sich hier jeden Monat über eine von Sony bereitgestellte Games-Auswahl freuen. Momentan beinhaltet Playstation Plus Games für die Plattformen PS4, PS3 und PS Vita. Ab 2019 soll es dann nur noch Playstation-4-Titel geben.

PS Plus ab dem 4.9 – Destiny 2 schon eine Woche früher

Das August-Angebot gibt es noch bis zum 3. September 2018. Am Tag darauf, sprich am 4. September 2018, stehen dann schon die neuen Spiele zur Verfügung. Einen Titel der September-Ausgabe gibt es allerdings schon eine Woche vorab: Destiny 2. Ein Novum für Playstation-Plus-Abonnenten. So haben Sie schon vorab die Möglichkeit, den neuen Gambit-Modus zu testen, der eigentlich erst mit der Erweiterung Forsaken, die ebenfalls am 4. September erscheint, ins Spiel kommt.

Hier listen wir im Folgenden alle Games aus der September-2018-Ausgabe von Playstation Plus für Sie auf:

Destiny 2 (Playstation 4)

God of War 3: Remastered (Playstation 4)

Another World – 20th Anniversary Edition (Playstation 3, 4 und Vita)

Qube Director’s Cut (Playstation 3 und 4)

Foul Play (Playstation 4 und Vita)

Sparkle 2 (Playstation Vita)

Knowledge is Power (PS Plus Bonus – Playlink)

Here They Lie (PS Plus Bonus – PS VR)

Das Playstation-Plus-Abonnement können Sie über den offiziellen Playstation-Store hier abschließen. Dabei gibt es auch eine kostenlose 14-tägige Testversion. Ansonsten gibt es die Mitgliedschaft für einen Monat ab 7,99 Euro, die Mitgliedschaft für drei Monate kostet 24,99 Euro. Die Jahresmitgliedschaft gibt es für 59,99 Euro inklusive 12 Monate Netflix.