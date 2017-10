PS Now: Neue PS4-Spiele unter Windows spielbar

Das Angebot von Playstation Now wächst um 14 neue Titel. Until Dawn und Beyond: Two Souls sind nun auch unter Windows spielbar.

Sony erweitert den seit August auch in Deutschland verfügbaren Game-Streaming-Dienst Playstation Now um 14 neue Titel. Über Playstation Now können Playstation-4- und Playstation-3-Spiele ohne Download via Stream auf der Playstation 4 und sogar unter Windows 10 und macOS gespielt werden. Windows/Mac-Besitzer müssen also keine Playstation 4 besitzen, um die Spiele zocken zu können. Weiterer Vorteil: Weil die Spielstände bei Playstation Now in der Cloud gespeichert werden, kann man ein Spiel auf seiner Playstation 4 via PS Now starten und jederzeit später auf einem Windows-PC weiterspielen. Sony gelangte an die Spiele-Streaming-Technologie durch den Kauf des Unternehmens Gaikai.

Im Oktober hat Sony die folgenden 14 Titel dem Angebot von Playstation Now hinzugefügt:

• Until Dawn

• Deadlight: Director’s Cut

• The Vanishing of Ethan Carter

• SOMA

• Lords of the Fallen

• Overlord: Gefährten des Bösen

• BEYOND: Two Souls

• Agatha Christie: The ABC Murders

• How To Survive: Storm Warning Edition

• Lone Survivor: The Director’s Cut

• Saints Row: Gat out of Hell

• Space Hulk

• Extreme Exorcism

• Deadly Premonition: Director’s Cut



Insgesamt bietet Playstation Now in Deutschland aktuell mehr als 400 Spiele für die Playstation 3 und Playstation 4. Für den Zugang ist ein Abonnement notwendig, welches 16,99 Euro im Monat kostet. Der Dienst kann vorher sieben Tage kostenlos getestet werden.

Im Angebot von Playstation Now befinden sich auch viele Exklusivtitel, wie beispielsweise The Last of Us, Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception, Killzone Shadow Fall und God of War III Remastere. Hinzu kommen Spieleperlen wie Shadow of the Colossus und Red Dead Redemption. Eine Übersicht aller Spiele finden Sie auf dieser Seite.



Am PC wird Extra-Zubehör benötigt

Für die Nutzung von Playstation Now auf der Playstation 4 muss eine App installiert werden, die über den Playstation Store erhältlich ist. Für die Nutzung auf dem PC findet sich auf dieser Seite der Playstation-Now-Client. Zusätzlich sollte ein Dualshock 4 Wireless Controller über USB verwendet werden. Den Dualshock 4 USB-Wireless-Adapter bietet Sony als Zubehör an. Bei Amazon kostet der Adapter aktuell um die 30 Euro. Alternativ kann auch ein Dualshock 3 Controller an den Windows-PC angeschlossen werden. Die System-Anforderungen sind äußerst moderat. 300 Megabyte freier Speicherplatz und mindestens eine Core-i3-CPU mit 2 GHz (oder vergleichbar) sind erforderlich. Viel wichtiger ist eine flotte Internetverbindung. Vor dem Gratis-Test oder dem Abschluss eines Abos teilt Ihnen Playstation Now mit, ob ihr Internetanschluss für die Nutzung des Dienstes geeignet ist.

