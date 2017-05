Programmieren, SEO, Excel, Video: So lernen Sie fast alles für 10 Euro

Profi IT

PC-WELT bietet Ihnen Online-Lernkurse zu Programmierung, SEO, Excel, Video-Produktion und vielen anderen Themen zum Preis von 10 Euro pro Kurs an. Probieren Sie es am besten heute noch aus.

Wollen Sie eine eigene Webseite erstellen, ein Videospiel programmieren oder Programme in Java entwickeln? Oder möchten Sie Ihre Excel-Kenntnisse ausbauen? PC-WELT bietet in Zusammenarbeit mit der Online-Lernplattform Udemy die Möglichkeit Online-Lernkurse für 10 Euro pro Kurs zu belegen.



So bekommen Sie fast alle Kurse zum Schnäppchenpreis



Vom 15. Mai bis zum 26. Mai 2017 (Nachmittags) bekommen Sie fast alle Kurse auf Udemy jetzt für nur je 10 Euro. Wichtig: Dieses Mal benötigen Sie wieder einen Promocode. Dieser lautet: LEARNFEST.

Folgen Sie einfach diesem Link zu Udemy, wählen Sie dort den gewünschten Kurs aus, legen diesen in den Einkaufswagen und geben Sie dann etwas darunter bei "Haben Sie einen Gutschein" den Promocode LEARNFEST ein. Danach sollte Ihnen der aktualisierte Preise von 10 Euro angezeigt werden. Das 10-Euro-Angebot gilt bis zum 26. Mai (Nachmittags).



Alternativ geben Sie im Einkaufswagen den Promocode LEARNFEST im Feld "Gutscheincode anwenden" ein. Klicken Sie danach auf Absenden. Jetzt sollte sich die Anzeige im Einkaufswagen aktualisieren und Ihnen die reduzierten Preise anzeigen. Sie können den Promocode auch auf mehrere Kurse anwenden.



Klicken Sie einfach aus dem Angebot auf den Kurs Ihrer Wahl und buchen Sie ihn .

Tipp: Vergewissern Sie sich, dass bei dem von Ihnen gewählten Kurs der Preis von 10 Euro angezeigt wird.



Wichtig: Sie können zum Preis von jeweils 10 Euro an mehreren Udemy-Kursen zeitgleich teilnehmen.

Top Empfehlungen im Überblick:

➤ Excel Formeln & Funktionen & Pivot-Tabellen Masterclass

➤ Der komplette Web-Entwickler Kurs 2.0 -Erstelle 25 Webseiten

➤ Modernes JavaScript (ES6): jQuery, node.js, und viel Praxis!

➤ Das große Microsoft Office 2016 Training für Einsteiger

➤ iOS 10 Apps mit Swift 3, der umfassende Kurs

➤ Erstelle Android Apps die geliebt werden

➤ ScreenFlow lernen - Videobearbeitung so einfach wie nie

➤ JavaScript: Verstehe die seltsamen Teile

➤ Lerne großartige Webseiten zu erstellen

➤ Das Java - Bootcamp: Lerne Java für Hobby, Beruf & Studium

➤ Angular 2 verstehen und anwenden

➤ SQL - Bootcamp: Lerne MySQL in 2 Wochen

➤ eCommerce - Erstelle deinen eigenen Online-Shop

➤ Spiele entwickeln mit Unity 3D- Erstelle eigene Games in C#