Programmieren lernen im Online-Kurs

Sie wollen Anwendungen entwickeln oder Webseiten auf ein neues Level bringen? Mit einem Online-Kurs können Sie es bis zum Programmier-Experten bringen. Vom 27. bis zum 31. Januar 2019 können Sie viele Kurse zum Aktionspreis von 9,99 Euro buchen und lebenslang darauf zugreifen.

Beim Online-Kurs-Anbieter Udemy lernen Sie on-demand in kurzer Zeit unter anderem Java-Programmierung oder HTML 5. Sie können nach den Kursen Webseiten erstellen oder mobile Apps entwickeln. Dafür brauchen Sie meist nicht einmal Programmierkenntnisse oder zugekaufte Programme, sondern lediglich einen Computer.

Udemy ist eine führende globale Online-Kurs-Plattform mit über 100.000 Kursen und rund 30 Millionen Teilnehmern, auf der rund 42.000 Dozenten ihr Wissen praxisnah und mit fundiert aufbereiteten Lektionen weitergeben. Hier können Sie verschiedene Online-Kurse von Programmierung bis hin zur Web-Entwicklung buchen. Nach jedem Kapitel gibt es praktische Übungsaufgaben, um das Gelernte gleich zu vertiefen und anzuwenden. Am Ende erhalten Sie - beispielsweise für Bewerbungen - ein Zertifikat über den abgeschlossenen Kurs.

Vom 27. bis zum 31. Januar 2019 können Sie viele Kurse zu einem Aktionspreis von 9,99 Euro kaufen und darauf lebenslang zugreifen.

Sollte beim Kurs Ihrer Wahl ein anderer Preis stehen, legen Sie den Kurs in den Einkaufswagen und geben dann darunter bei "Haben Sie einen Gutschein" den Promocode UDEAFF30M19 ein. Danach sollte der aktualisierte Preis von 9,99 Euro angezeigt werden.



Java - Programmieren für Einsteiger

Mit fast 12 Stunden On-demand-Videos und weiteren Medien eignen Sie sich im top bewerteten Online-Kurs die Grundlagen der Programmiersprache Java an. Strings, Operatoren, Kontrollstrukturen oder Objektorientierung werden keine Fremdwörter mehr sein. Mit dem erlernten Programmierverständnis können Sie sich auch in weitere Programmiersprachen schneller einarbeiten und diese praxisorientiert anwenden.

Vom Anfänger zum Profi mit Data Science und Python

Wie Machine Learning, Crawler und Web-Apps funktionieren, lernen Sie in 30,5 Stunden On-Demand-Videos sowie mehr als 300 Lektionen. Der Kurs vermittelt das nötige Knowhow mit einem strukturierten Aufbau von Python Basics über Flask bis hin zu QT. Mit fast 7000 Bewertungen und 4,5 Sternen gehört dieser Kurs zu den Bestsellern.



Der komplette Web-Entwickler-Kurs 2.0

In knapp 30 Stunden On-Demand-Videos und 12 Kapiteln zu HTML 5, CSS 3, Javascript, PHP 7 etc. lernen Sie Webseiten und Web-Apps zu erstellen. Damit können Sie sogar als qualifizierter Web-Entwickler selbstständig Aufträge bearbeiten oder sich auf eine Junior-Position bewerben. Bereits fast 23.000 Teilnehmer haben diesen Kurs belegt.

Dein Einstieg in Node.js

In diesem brandneuen Kurs lernen Sie nicht nur komplexe Node-Anwendungen, sondern auch APIs zu nutzen und das Wichtigste zu News-Dashboards. Mit unter 10 Stunden On-Demand Videos sowie einer top Bewertung von 4,9 Sternen ist dieser Kurs hoch angesagt, und Sie benötigen dafür lediglich die Grundlagen von Javascript.

Im C++-Bootcamp zum Entwickler

Dieser Kurs bietet in über 19 Stunden On-Demand-Videos Knowhow rund um C++. Sie lernen über die Grundlagen hinaus, wie Kontrollstrukturen, Objektorientierung, Pointer und Qt angewendet werden. Danach können Sie C++ gleich privat oder beruflich einsetzen.



