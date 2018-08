Profi-Monitore testen & behalten: Machen Sie mit beim Lesertest von LG -Anzeige

Profi-Kreative, Designer und Gamer aufgepasst: LG und PC-WELT suchen neun Lesertester, die jeweils einen von drei PC-Monitoren genauer unter die Lupe nehmen, ihre ehrliche Meinung abgeben und als Belohnung das Testgerät behalten dürfen. Um welche Bildschirme es sich handelt und wie Sie sich bewerben können, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Vergrößern LG und PC-WELT suchen neun Lesertester für Profi-Monitore. Das Beste: Die Tester dürfen das Gerät im Anschluss behalten! © LG

Wenn Sie viel mit Grafiken, Videos und Fotos arbeiten, Multi-Tasking zu Ihrem Arbeitsalltag gehört oder Sie hohe Ansprüche an die Bildqualität beim Gaming haben - dann sind Sie genau der Richtige für den Leser-Test mit den neuen Profi-Bildschirmen von LG Electronics . Die drei LG-Monitore für den großen Lesertest sind technische Leckerbissen, die insbesondere professionelle Nutzer begeistern dürften.

Auf diese LG-Monitore dürfen die Bewerber der Lesertests hoffen

Für Kreative, Analysten, Programmierer und Enthusiasten ist der LG 38WK95C-W im gebogenen Ultra-Wide-Format wie geschaffen. Das Curved-Modell hat nicht nur eine riesige Displaydiagonale, die im Alltag jede Menge Desktop-Fläche für Ihre Inhalte bietet, sondern glänzt auch mit einer brillanten Bildwiedergabe. Der LG 34WK650-W bietet ebenfalls ein 21:9 Widescreen-Format, mit Features wie HDR10 und Freesync. Damit eignet sich das LG-Modell ideal für Multimediaaufgaben und den Gaming-Einsatz. Der LG 27UK850-W wiederum zeichnet sich durch seine knackscharfe Ultra-HD-Auflösung und seine große Farbraumabdeckung aus. Durch die Hardware-Kalibrierung kann der Monitor optimal eingestellt werden, für eine stets perfekte Farbwiedergabe und ist damit eine ideale Voraussetzung, für die professionelle Bildbearbeitung.

So bewerben Sie sich als Lesertester für die LG-Monitore Die Bewerbung als Lesertester ist unkompliziert und schnell erledigt. Klicken Sie einfach auf den blauen Link unter diesem Absatz und Sie gelangen zu einem Fragebogen. Beantworten Sie die verschiedenen Fragen, wie zum Beispiel über Ihren Arbeitsalltag und was Sie zum perfekten Lesertester macht. Tippen Sie dann noch Ihre persönlichen Daten ein, damit wir Sie kontaktieren können, falls das Los auf Sie fällt. ► Klicken Sie hier, um sich als Lesertester für die LG-Monitore zu bewerben Der Testablauf ist einfach: LG schickt Ihnen den Monitor kostenfrei zu. Sie haben dann vier Wochen Zeit, den Bildschirm ausgiebig zu testen. Nach dieser Testperiode findet ein Telefoninterview mit LG statt, das aufbereitet und veröffentlicht wird. Das Testgerät dürfen Sie dann behalten. Sie können sich bis zum 21. September 2018 als Lesertester bewerben. Die Auslosung der Tester erfolgt bis zum 14. Oktober 2018 . Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz haben.

Die Highlights der LG-Monitore

Alle drei Modelle unterstützen HDR10 (High Dynamic Range) für die Darstellung von kompatiblen Inhalten mit einem deutlich höheren Dynamikumfang. Beim Panel setzt LG auf die AH-IPS-Technik, die hohe Blickwinkelstabilität und intensive Farben gewährleistet. Zusätzlich wird auch der sRGB-Farbraum zu 99 Prozent abgedeckt, während die Farbtiefe 10 Bit beträgt. Ab Werk stehen verschiedene Bildmodi bereit, wie zum Beispiel eine HDR-Anzeige für Fotos oder Filme.

Ein praktisches Feature ist die „OnScreen Control 2.0“. Statt umständlich am Monitor nach den passenden Tasten für Helligkeit, Kontrast und Co. zu suchen, navigieren Sie per Mausklick durch die Einstellungen. In dem kleinen aber extrem nützlichen Tool können Sie auch bequem die Picture-in-Picture-Darstellung und die Splitscreen-Funktion konfigurieren, mit der Sie das Bild in beliebig große Einzelbereiche unterteilen können.

Alle Monitore sind außerdem mit Stereo-Lautsprechern inklusive MAXXAUDIO-Technik ausgestattet. Das umfassende Feature-Set runden die sehr guten ergonomischen Einstellmöglichkeiten ab: Die drei Bildschirme lassen sich in der Höhe verstellen, neigen, drehen und auch im Pivotmodus betreiben.

LG 38WK95C-W: Ultra-Wide-Curved-Monitor mit riesiger Bildfläche

Vergrößern Riesige Bildfläche und brillante Farben: der LG 38WK95C-W. © LG

Der LG 38WK95C-W kann nicht zuletzt durch seine stolze Bilddiagonale von 37,5 Zoll (95,25 Zentimeter) beeindrucken, was die Darstellung von Inhalten im 21:9-Kinoformat erlaubt. In Kombination mit der hohen Auflösung von 3840 x 1600 Pixeln ersetzt der Monitor beispielsweise gleich zwei 24-Zoll-Bildschirme. Für den Anwender bedeutet das mehr Fläche und die Möglichkeit, noch mehr Anwendungen und Inhalte parallel darzustellen. Das Curved-Design (2,3 Meter Radius) erlaubt zudem eine angenehmere Wahrnehmung der Inhalte, da die konkave Form besser der räumlichen Erfassung des menschlichen Auges entgegenkommt.

Zusätzlich kann der LG-Monitor mit einer vielfältigen Konnektivität beeindrucken: Neben zweimal HDMI und einmal Displayport stehen auch zweimal USB 3.0 mit Quick-Charge-Support und einmal USB-Typ-C zur Verfügung. Praktisch: Die Typ-C-Buchse unterstützt das Power-Delivery-Protokoll mit bis zu 60 Watt Stromübertragung. Einen Überblick über den kompletten Funktionsumfang des LG 38WK95C-W erhalten Sie auf der offiziellen Produkt-Webseite.

LG 34WK650-W: Optimal für Multimedia und Gaming

Vergrößern Curved-Widescreen-Format mit Freesync: der LG 34WK650-W. © LG

Die Auflösung des LG 34WK650-W liegt bei 2560 x 1080 Pixel und die Bildschirmdiagonale bei 34 Zoll. Das LG-Modell beherrscht zusätzlich die Bildsynchronisationstechniken Freesync und DAS (Dynamic Action Sync), die eine flüssigere Bildwiedergabe ohne Tearing und Ruckler gewährleisten. Hinzu kommen neben den Multimedia-Bildmodi auch Profile für Gamer, um das Spiel ins richtige Licht zu rücken. Der 34WK650-W ist somit ideal geeignet fürs produktive Arbeiten am Tag und fürs Gaming bei Nacht.

Einen Überblick über den kompletten Funktionsumfang des LG 34WK650-W erhalten Sie auf der offiziellen Produkt-Webseite.

LG 27UK850-W: Ultra-HD-Monitor mit hoher Farbtreue

Vergrößern Ultra-HD-Auflösung mit Hardware-Kalibrierung: der LG 27UK850-W. © LG

Der 27-Zoll-Monitor (68,58 Zentimeter) LG 27UK850-W löst im detailreichen Ultra-HD mit 3840 x 2160 Pixel auf. Die integrierte Hardware-Kalibrierung in Kombination mit dem AH-IPS-Panel und der großen Farbraumabdeckung sowie Farbtiefe machen das LG-Modell zum idealen Partner für die professionelle Bildbearbeitung und garantieren feinen Detailreichtum und eine stets optimale Farbwiedergabe. Und dank des „New Cinema“-Rahmendesigns trüben auch keine dicken Displayränder den Eindruck.

Ähnlich wie beim LG 34WK650-W profitieren Sie auch hier von zusätzlichen Gaming-Features wie Freesync und DAS für ein flüssigeres Spielerlebnis inklusive verschiedener Bildmodi ab Werk. Die integrierte USB-Typ-C-Schnittstelle eignet sich auch für Ultra-HD-Videoübertragungen und flotte Datentransfers inklusive Schnellladefunktion mit bis zu 60 Watt.

Einen Überblick über den kompletten Funktionsumfang des LG 27UK850-W erhalten Sie auf der offiziellen Produkt-Webseite.

