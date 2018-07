Im neuen Sonderheft Profi-Guide für Windows 10 11/2018 finden Sie die besten Power-Tipps für System, Sicherheit und Netzwerk.

Vergrößern Profi-Guide für Windows 10 11/2018 - jetzt am Kiosk

Wenn Sie alle Möglichkeiten von Windows ausschöpfen möchten ist an vielen Stellen ein vertiefter Blick erforderlich. Sensible Daten sicher und clever in der Cloud speichern, ein Multiboot- System aufsetzen, Probleme mit Bluetooth oder dem USB-Anschlusstyp C lösen sowie Profi-Tools fürs Heimnetz nutzen sind nur einige Beispiele, welche wir neben allen wichtigen neuen Funktionen der aktuellen Windows-Version 10.5 im aktuellen Sonderheft Profi-Guide für Windows 10 11/2018 beschreiben. Jetzt am Kiosk.



Das sind die Themen im neuen Sonderheft Profi-Guide für Windows 10 11/2018

Windows aktuell

Neues beim 1803-Update: Die für PC-Anwender wichtigsten Änderungen stellen wir vor.

Windows Timeline: Wir zeigen auf, was die neue Funktion wirklich kann und wie Sie sie sinnvoll nutzen.

Neues beim Datenschutz: Mit jedem Milestone-Update erweitert Microsoft auch die Datenschutzeinstellungen von Windows.

Das Info-Center: Schnellerer Zugriff auf Funktionen und vereinfachte Konfiguration der Benachrichtigungen.

Cortana in der Praxis: Die Sprachassistentin wird immer besser und funktionsreicher.

Neues beim Edge-Browser: Der Browser ist schnell, sicher und bietet alle wichtigen Funktionen.

Meltdown- & Spectre-Schutz: Diese Tipps schützen Ihren PC vor gefährlichen CPU-Lücken.

Schreiben statt tippen: Anwender, die ein 2-in-1-Gerät nutzen, können Windows 10 meist auch per Digitalstift bedienen.

Ausblick auf Redstone 5: Wir kennen bereits jetzt einige der voraussichtlichen Neuerungen.

Windows-Sicherheit

Keine Panik bei Virenalarm: Hier erfahren Sie, was wirklich hinter den Virenmeldungen steckt und wie Sie darauf reagieren.

Daten sicher in der Cloud: Vor unbefugtem Zugriff geschützt sind Ihre Daten in der Cloud erst durch eine Verschlüsselung.

Profi-Tools für das Heimnetz: Programme für Profi-Administratoren können Ihnen auch im Heimnetzwerk weiterhelfen.

Windows & Hardware

Bios und Uefi aktualisieren: Unser Ratgeber erklärt das Bios- beziehungsweise Uefi-Update Schritt für Schritt.

10 Fragen zu USB Typ-C: Typ-C verspricht, der vielseitigste USB-Anschluss aller Zeiten zu sein. Wir liefern Antworten.

Bluetooth-Probleme lösen: Mit unseren Tipps stellen Sie Bluetooth-Fehler ab und verbinden alle Geräte miteinander.

Tipps & Tricks für Windows: Versteckte Funktionen nutzen, Fehler beheben, System tunen.

100 Tastaturbefehle: Hier lernen Sie die wichtigsten Tastaturkürzel für Windows und Microsoft-Programme kennen.

Windows zum Mitnehmen: Das portable Zweitsystem mit Ihrem Windows lässt sich auch auf anderen PCs starten.

Windows-Reparatur-Stick: Aomei PE Builder 2.0 macht Ihren USB-Stick oder eine DVD zu einem universellen Datenretter.

Multiboot: Linux & Windows: Testen Sie unterschiedliche Windows- oder Linux-Systeme, die Sie abwechselnd booten können.

Insider-Builds ausprobieren: In einer virtuellen Maschine lassen sich die Vorabversionen von Windows 10 gefahrlos testen.

Windows-Werkzeugkasten: Mit den Tools haben Sie Ihren Rechner komplett im Griff.

Auf der Heft-DVD

Die Highlights der Heft-DVD: 12 Vollversionen, das bootfähige Rettungssystem der PC-Welt und jede Menge weitere Software.

WinOptimizer: Sorgt für mehr Leistung, wenn Windows nur mit angezogener Handbremse läuft.

Uninstaller: Programme installieren, testen und rückstandsfrei deinstallieren.

Disc-Space-Explorer: Analysiert und visualisiert die Speicherbelegung von Laufwerken.

Snap & Photo Commander: Screenshots und Videos aufnehmen sowie Fotos verwalten.

Burning & Music Studio: Eigene CDs, DVDs und Blu-rays brennen sowie Musik-Clips rippen und umfangreich bearbeiten.

PC-WELT Rettungssystem: Das bootfähige Linux kann bei zahlreichen Windows-Problemen und Wartungsaufgaben helfen.

Das PC-WELT Sonderheft Profi-Guide für Windows 10 11/2018 ist für 9,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.



Abonnenten von PC-WELT Plus Digital erhalten das Sonderheft bzw. das ePaper kostenlos hier .

Achtung: Für den Download müssen Sie im Plus-Account eingeloggt sein.

Es gibt das Sonderheft auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 8.

Statt einzelner Hefte bieten wir auch eine sehr günstige und einfache Flatrate an. Dabei bezahlen Sie nicht mehr pro Heft oder für ein Abo, sondern für einen Zeitabschnitt. Für einen Monat zahlen Sie beispielsweise 6,99 Euro. Als Inhaber der Flatrate haben Sie Zugriff auf alle Ausgaben der PC-WELT , ebenso auf alle Sonderhefte und auf alle Publikationen unserer Schwester-Zeitschriften AndroidWelt und LinuxWelt .

Unser Flatrate-Abo PC-WELT Plus Digital finden Sie hier .