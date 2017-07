Prime Day: Blockbuster bis zu 50 Prozent günstiger

Am Prime Day bietet der Online-Händler Amazon Filme und Serien mit hohen Rabatten an.

Vergrößern Amazon bietet bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien. © amazon.de

Prime-Mitglieder auf Amazon können aktuell zahlreiche Blockbuster bis zu 50 Prozent günstiger erstehen. Im Rahmen des 2015 eingeführten Shopping-Events Prime Day bietet das Online-Versandhaus 30 Stunden lang Rabatte an, die auch digitale Inhalte wie 243 Kinofilme und 219 Serien umfassen. So kann beispielsweise Fifty Shades of Grey für 4,99 Euro ausgeliehen und für 9,98 Euro gekauft werden. Der Abzug des Rabatts erfolgt beim Bezahlen.

Auch die aktuellen Kinofilme Split, The Great Wall, Passengers, John Wick: Kapitel 2, Rogue One: A Star Wars Story oder Assassin‘s Creed lassen sich für 4,99 Euro abzüglich des Rabatts ausleihen und innerhalb von 30 Tagen starten und dann in 48 Stunden komplett ansehen. Die Rabatt-Aktion umfasst auch Serien wie Grey‘s Anatomy, House of Cards, The Blacklist oder Game of Thrones. Pro Folge werden hier 2,99 Euro fällig, eine ganze Staffel ist ab 17,99 Euro zu haben.

