Preise für 10.000 Euro abgreifen: Die Höllenmaschine X auf der Gamescom 2018

Die Gamescom 2018 wird fett: Team Hölle ist mit gleich zwei Höllenmaschinen am Start, der HMX und der HMX Pro. Und für die Liveshows haben die HMX-Sponsoren Gewinne und Give-aways im Gesamtwert von über 10.000 Euro spendiert. Außerdem gibt's am "Jobs & Karriere"-Stand Berufsberatung mit Team Hölle!

Vergrößern Halle 8.1 am Stand C030: Die Höllenmaschine X auf der Gamescom © gamescom

Auch dieses Jahr ist Team Hölle mit der HMX und der HMX Pro wieder auf der Gamescom vom 21. bis 25 August 2018. Die beiden Traum-PCs sind am Caseking-Stand C030 in Halle 8.1 ausgestellt. Und auch dieses Jahr gibt es wieder Liveshows mit Team Hölle ab dem Gamescom-Mittwoch bis zum Samstag, täglich um 13:00 Uhr. Während der vier Liveshows lassen wir es so richtig krachen - schließlich feiern wir zehn Jahre Höllenmaschine : Auf der Caseking-Bühne verlosen wir Gewinne und Give-aways der HMX-Sponsoren mit einem Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro, darunter auch die amtierenden Testsieger SynologyDS218+ und CorsairK95 RGB Platinum . In der folgenden Bildgalerie stellen wir Ihnen alle Hauptpreise vor:

Nach jeder Liveshow gibt’s ein Meet & Greet mit den Machern der Höllenmaschine: Selfies schießen, fachsimpeln oder das Mauspad signieren lassen - Team Hölle ist für seine Fans da und hat auch jede Menge Autogrammkarten und Energy-Drinks am Start. Und mal sehen, vielleicht ist ja auch noch der eine oder andere Youtuber zu Gast auf unseren Liveshows...

Sie haben noch gar kein Gamescom-Ticket? Kein Problem, wir verlosen 50 Tickets für Freitag und Samstag - genauere Infos folgen in Kürze.

Vergrößern Berufsberatung mit Team Hölle: Am "Jobs & Karriere"-Stand C029 in Halle 10.2 © Gamescom

Und wer wissen will, wie man Redakteur wird und was Team Hölle außer der Höllenmaschine sonst noch beruflich so treibt, der sollte in Halle 10.2 beim "Jobs & Karriere"-Stand (C029) vorbeischauen. Dort hat Team Hölle ebenfalls zwei Liveauftritte auf der Campus Stage: Am Gamescom-Mittwoch um 15:30 Uhr und am Freitag um 16:45 Uhr gibt's sozusagen Berufsberatung für Jobs im Medien- und IT-Bereich aus erster Hand - inklusive anschließendem Meet & Greet mit Team Hölle.

Mitmachen und die Höllenmaschine X gewinnen

Und nicht vergessen: Am Gamescom-Samstag um 14:30 Uhr tritt an selber Stelle (Halle 10.2, C29) Team Hölle zum Duell gegen die Basketballern von Medi Bayreuth an. Da gibt es dann auch noch einmal fette Preise zu gewinnen. Genauere Infos folgen in Kürze, bis dahin können Sie sich ja schon einmal das Teaser-Video zur vielleicht ungewöhnlichsten Herausforderung des Jahres anschauen: