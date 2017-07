Playstation Plus & Xbox Live: Die Gratis-Spiele im August

Microsoft und Sony bieten auch im August wieder Gratis-Spiele für ihre Abonnenten an.

Vergrößern Im Rahmen der jeweiligen Abos werden im August zahlreiche Spiele gratis angeboten. © playstation.com

Auch im kommenden Monat erhalten Premium-Mitglieder im PSN und auf Xbox Live wieder kostenlose Spiele. Abonnenten von PlayStation Plus dürfen sich ab dem 1. August gleich über sieben Spiele freuen: Für PS4 gibt es "Just Cause 3", "That’s You" sowie die Standalone-Erweiterung "Assassin’s Creed: Freedom Cry" kostenlos. PlayStation-3-Spieler freuen sich auf "Super Motherload" sowie "Snake Ball". Seine Handheldkonsole Vita bedenkt Sony mit "Downwell" und "Level 22".

Abonnenten von Xbox Live Gold erhalten im August hingegen vier kostenlose Spiele : "Slime Rancher" (ab 1. August) sowie "Trials Fusion" (ab 16. August) für Xbox One stehen gratis zum Download bereit. Xbox-360-Spieler erhalten hingegen das schlüpfrige Actionspiel "Bayonetta" (ab 1. August) sowie den Shooter "Red Faction: Armageddon" (ab 16. August). Beide Spiele lassen sich auch auf der Xbox One nutzen.

Erste Playstation-4-Spiele unter Windows spielbar