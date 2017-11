Playstation Plus: Die Gratis-Spiele im November

Im November verschenkt Sony Worms, Bound, R-Type Dimensions und das VR-Spiel Until Dawn: Rush of Blood an Plus-Abonnenten.

Vergrößern Im November können Plus-Abonnenten wieder mehrere Spiele kostenlos herunterladen. © playstation.com

Auch im November erhalten Playstation-Plus-Mitglieder kostenlose Spiele für ihre monatliche Abogebühr. Auf der Playstation 4 schickt Sony den aktuellen Ableger der Kultserie Worms mit dem Untertitel Battlegrounds ins Rennen. Einmal mehr müssen sich Spieler darin mit kleinen Würmern bekriegen und das Terrain für ihre Angriffe ausnutzen. Das zweite PS4-Spiel ist der ungewöhnliche Indie-Titel Bound. Der Plattformer schickt Spieler in abstrakte Welten und in das Gedächtnis der Hauptfigur. Besitzer von Playstation VR freuen sich außerdem über den Rail-Shooter Until Dawn: Rush of Blood, der eine Mischung aus Achterbahnfahrt und Ego-Shooter darstellt.

Besitzer einer Playstation 3 gehen im November auch nicht leer aus: Mit R-Type Dimensions wartet hier die Neuauflage des klassischen Ballerspiels. Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic hingegen schickt bis zu vier Spieler in Arenen und erinnert damit ein wenig an Super Smash Bros. Auf der Playstation Vita steuert Sony den Prügler Dungeon Punks (auch auf PS4 spielbar) sowie die ersten beiden Episoden der Adventure-Reihe Broken Sword 5: The Serpent’s Curse bei. Alle Spiele stehen ab dem 7. November zum Download bereit. Bis dahin dürfen Plus-Abonnenten auch noch die Spiele aus dem Oktober gratis herunterladen. Mit Metal Gear Solid 5 und der Amnesia Collection lohnt sich dies besonders.

