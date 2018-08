Playstation Plus: Die Gratis-Spiele im August

Im August können sich PS-Plus-Mitglieder Mafia III, Here They Lie und Dead by Daylight kostenlos herunterladen.

Vergrößern Mafia III gehört zu den Highlights der Gratis-Spiele im August. © playstation.com

Auch im August erwarten Mitglieder von Sonys Bezahldienst PlayStation Plus wieder mehrere Gratis-Spiele. Highlight ist zweifelsohne das Gangster-Epos Mafia III für PlayStation 4. Darin verschlägt es Spieler in den Süden der USA, wo sie sich als afroamerikanischer Kriegsveteran in New Orleans mit konkurrierenden Banden und der Polizei herumschlagen müssen. Gruslig wird es in Dead by Daylight für PS4: Im Multiplayer-Spiel agiert ein Spieler als Massenmörder im Stile von Michael Myers oder Freddy Krueger, die übrigen Mitspieler müssen als Opfer seinen Fängen entkommen. Besitzer von PlayStation VR kommen mit Here They Lie auf ihre Kosten. Das Gruselspiel lässt sich zwar auch am Fernseher nutzen, doch wirklich beklemmend wird es erst mit Sonys VR-Brille.

Wer noch auf Sonys PlayStation 3 spielt, erhält ebenfalls zwei Gratis-Spiele: Im Fantasy-Rollenspiel Bound by Flame ist der Spieler von einem Dämonen besessen. Der kooperativ spielbare Ego-Shooter Serious Sam 3: BFE konfrontiert die Spieler hingegen mit endlosen Gegnermassen. Mobile Spieler erhalten für ihre PlayStation Vita mit Draw Slasher einen Plattformer, der sich mit Touch-Gesten steuern lässt. Im rundenbasierten Space Hulk hingegen muss der Spieler im Warhammer-Universum feindliche Angriffe abwehren. Die Gratis-Spiele für den August stehen in Kürze zum Download bereit.

Hunderte Sommerangebote im Playstation-Store