Playstation Mega-Wochenend-Angebote gestartet

Bis zum 28. November bietet Sony Spiele für PS4, PS3, PlayStation VR und PS Vita teils deutlich günstiger an.

Vergrößern Gran Turismo Sport kostet aktuell nur 29,99 Euro. © playstation.com

Sony gewährt PlayStation-Spielern im Rahmen der Aktion Mega-Wochenend-Angebote aktuell große Rabatte. So kostet das brandneue Rennspiel Gran Turismo Sport beispielsweise mit 29,99 Euro nur die Hälfte. Wer sich das aktuelle FIFA 18 zulegen möchte, spart 40 Prozent und zahlt 41,99 Euro. Die Aktion umfasst nicht nur PS4-Spiele, sondern auch Games für PlayStation 3, PS Vita und PlayStation VR. Das knallbunte VR-Actionspiel Battlezone wurde beispielsweise um 70 Prozent im Preis gesenkt und kostet 11,99 Euro. Besitzer einer PlayStation 3 können mit The Last of Us GOTY (8,99 Euro), GTA V (15,99 Euro) oder der Mass Effect Trilogy (8,74 Euro) ebenfalls umfangreiche Titel für lange Winterabende ergattern. Für die mobile Vita lohnen sich hingegen Gravity Rush (3,74 Euro), Killzone Mercenary (5,99 Euro) oder Zero Escape: Zero Time Dilemma (11,99 Euro).

Die Rabattaktion ist bis zum 23. November 0:59 Uhr exklusiv für PlayStation-Plus-Mitglieder reserviert. Zum Wochenende dürfen alle anderen PlayStation-Spieler zuschlagen. Die Preissenkungen sind bis zum 28. November 0:59 Euro gültig. Schnäppchenjäger können die Zeit also nutzen, um die Preise ihrer Lieblingsspiele mit denen anderer Shops zu vergleichen. Amazon gewährt in der Cyber Monday Woche ebenfalls große Rabatte, teilweise finden sich in den Angeboten auch Spiele für Konsolen.

