PlayStation Charts 2018: Die meistverkauften Spiele im PSN

Michael Söldner

Diese Spiele und Downloadinhalte für PS4 und PSVR wurden 2018 am häufigsten über den Playstation Store gekauft.

Viele Spieler kaufen ihre Lieblingsspiele bereits digital. Die von Sony Playstation herausgegebenen Charts des Jahres 2018 geben daher einen guten Überblick über die beliebtesten Spiele für Playstation 4 und Playstation VR. Auch Download-Inhalte finden sich in der Top 20 Liste von Sony. Auf Platz 1 der meistverkauften PSN-Spiele 2018 steht wenig überraschend FIFA 19. Das Fußballspiel spricht viele Käufer an und bietet endlosen Spaß mit Freunden auf dem Sofa oder über das Internet. Danach folgen die Kassenschlager Call of Duty: Black Ops 4, Red Dead Redemption 2 und das schon etwas betagte Grand Theft Auto V. Die komplette Übersicht der 20 am häufigsten heruntergeladenen PS4-Spiele im Detail:

FIFA 19 Call of Duty: Black Ops 4 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V God of War Marvel’s Spider-Man FIFA 18 Gang Beasts Rocket League Far Cry 5 Battlefield 1 Horizon Zero Dawn Minecraft Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Battlefield V Monster Hunter: World Need for Speed Payback Gran Turismo Sport A Way Out Assassin’s Creed Odyssey

Darüber hinaus hat Sony auch die beliebtesten Spiele für die VR-Brille PSVR gelistet. Dort rangiert das Musikspiel Beat Saber auf Platz 1, gefolgt vom anspruchslosen Job Simulator und dem an Matrix erinnernden Superhot VR. Unter den 20 beliebtesten VR-Spielen finden sich aber auch Geheimtipps wie der Puzzler Statik oder der spaßige Surgeon Simulator: Experience Reality.

Beat Saber Job Simulator Superhot VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Batman: Arkham VR Astro Bot Rescue Mission Robinson: The Journey Moss Rick and Morty: Virtual Rick-ality Arizona Sunshine Farpoint Doom VFR RollerCoaster Legends Until Dawn: Rush of Blood Everest VR Statik Firewall Zero Hour Creed: Rise to Glory Surgeon Simulator: Experience Reality Bravo Team

Die Liste der DLC wird hingegen von Inhalten für Fortnite dominiert. Abwechslung schafft erst das erste DLC-Paket für CoD WWII auf Platz 8.

Fortnite Battle Royale – Starter Pack Fortnite Battle Royale – The Ace Pack Fortnite Battle Royale – Wingman Starter Pack Fortnite Battle Royale – The Summit Striker Pack Fortnite – Standard Founder’s Pack Fortnite – Frozen Legends Pack Fortnite – Deluxe Founder’s Pack Call of Duty: WWII – The Resistance: DLC Pack 1 Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds Marvel’s Spider-Man – The City that Never Sleeps Destiny 2 – Expansion Pass Fortnite Battle Royale – Deep Freeze Bundle Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 3 Pass Rocket League – Fast & Furious ’99 Nissan Skyline GT-R R34 Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones Destiny 2 – Forsaken Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack Rocket League – DC Super Heroes DLC Pack Call of Duty: WWII – The War Machine: DLC Pack 2 GTA Online – Criminal Enterprise Starter Pack

