Playstation 4: Sony kündigt "riesige Rabatte" an

Sony hat für Freitag den Start einer kurzen, aber "riesigen" Rabatt-Aktion für die Playstation-4-Konsolen und -Spiele angekündigt.

Vergrößern Sony wünscht frühe Weihnachten

Sony wünscht "frühe Weihnachten": Passend zum Start der Spiele-Messe E3 in Los Angeles (13. Juni - 16. Juni) hat Sony die große Rabatt-Aktion "Days of Play" angekündigt, die bereits am 9. Juni starten und bis zum 17. Juni andauern wird. In dieser Zeit wird es laut Sony "riesige Rabatte auf die meistverkaufte Konsole der Welt" geben.

Dieser Übersichtsseite ist schon mal zu entnehmen, dass diverse Playstation-4-Modelle und -Bundles im Angebot sein werden. Darunter auch die Playstation 4 Pro 1 TB mit dem Spiel Horizon Zero Dawn und das neue Bundle der Playstation 4 Pro 1 TB mit Wipeout Omega Collection.

Außerdem wird es auch die Playstation VR in zwei Bundles zu einem günstigeren Preis geben: Das erste Bundle enthält neben der VR-Brille auch das Spiel VR Worlds. Beim zweiten Bundle erhält man die Playstation VR mit der Playstation Camera, zwei Move-Controllern und VR Worlds.

Wie hoch die Rabatte ausfallen werden, verrät Sony noch nicht. Nur so viel: Die 12 Monate Mitgliedschaft bei Playstation Plus wird es 30 Prozent günstiger geben. Regulär kostet sie 49,99 Euro im Jahr. Während der Aktionszeit werden auch Playstation-4-Zubehör und -Spiele zu niedrigeren Preisen erhältlich sein.



Die Playstation-Pressekonferenz auf der E3 findet am 13. Juni um 3 Uhr deutscher Zeit statt. Microsoft wird seine E3-Neuheiten bereits am 11. Juni ab 23 Uhr deutscher Zeit verkünden.