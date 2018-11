Playstation 4 Pro: Neues Modell CUH-7200 ist deutlich leiser

Sony kriegt das Lärmproblem der Playstation 4 Pro mit der neuen Version CUH-7200 in den Griff.

Vergrößern Die PS4 Pro hat mehr CPU- und GPU-Leistung als das Standardmodell. © Sony

Im Handel ist die neue Variante CUH-7200 der Playstation 4 Pro gesichtet worden. Laut Digital Foundry ist das neue Modell aktuell nur in Form des Playstation 4 Pro Red Dead Redemption 2 Bundles verfügbar. In naher Zukunft sollte die neue Variante aber auch einzeln erhältlich sein.

Von der Ausstattung her ist die Playstation 4 Pro CUH-7200 identisch mit der ersten Version (CUH-7000) und der im vergangenen Jahr erschienen Aktualisierung (CUH-7100). Nur das Netzteil wurde offenbar ausgetauscht und auf der Rückseite befindet sich nun ein ähnlich kleiner Netzstecker wie bei Xbox One X, Xbox One S und Playstation 4 Slim. Dadurch kann man das neue Modell der Playstation 4 Pro optisch von den älteren Modellen unterscheiden.

Die Lärmmessungen von Digital Foundry ergaben allerdings, dass das neue Modell deutlich leiser als die Vorgängermodelle ist. Selbst im Dauerbetrieb und bei hoher Auslastung liegt die maximale Lärmentwicklung bei 44 db (vorne) bzw. 48 db (hinten). Bei der CUH-7100 wurden noch 47 db/50 db (vorne/hinten) und beim Launch-Modell CUH-7000 sogar 50 db/55 db (vorne/hinten) gemessen.

Dafür wird die CUH-7200 aber bei hoher Auslastung mit bis zu 66 Grad Celsius deutlich heißer als die Vorgängermodelle (62 Grad: CUH-7100 und 60 Grad: CUH-7000). Mit 170 Watt verbraucht die CUH-7200 auch bei höchster Auslastung etwas mehr Strom als die CUH-7100 (167 Watt), aber deutlich weniger als die CUH-7000 (bis zu 177 Watt).