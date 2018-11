Playstation 4 Pro mit Top-Spiel zum Hammerpreis

Die Playstation 4 Pro ist mit Spiel aktuell für nur 349,99 Euro bei Amazon erhältlich. Hier die Infos zum Schnäppchen.

Vergrößern Playstation 4 Pro mit Fifa 19 für günstige 350 Euro bei Amazon

Die Cyber Monday Woche bei Amazon nähert sich dem ersten großen Höhepunkt am Freitag (der zweite Höhepunkt folgt dann am kommenden Montag mit dem Cyber Monday). Auch heute gibt es wieder viele spannende Technik-Schnäppchen, die wir Ihnen in diesem Beitrag in einer Übersicht präsentieren.

Zu den interessantesten Tagesangeboten gehört das Playstation-4-Pro-Bundle für günstige 349,99 Euro.

Sie erhalten die Playstation 4 Pro mit integrierter 1 Terabyte großer Festplatte. Hinzu kommt ein Dualshock 4 Wireless-Controller in der Farbe Jet Black und das Spiel FIFA 19 auf Blu-Ray-Disc. Als Zugabe gibt es auch noch folgenden Bonus-Content für das Spiel:

Drei FIFA Ultimate Team ICONS-Leihspieler mit einer Einsatzdauer von fünf Partien.

Ein FIFA Ultimate Team seltenes Goldspieler-Pack.

Zum Angebot: Playstation 4 Pro (1 TB) + FIFA 19 für nur 349,99 Euro

Keine Lust auf ein Sport-Spiel? Die Playstation 4 Pro gibt es im Bundle auch mit dem kürzlich erschienenen und hervorragenden Action-Adventure Marvel´s Spiderman zum gleichen Preis:

Zum Angebot: Playstation 4 Pro (1TB) + Marvel´s Spider Man für 349,99 Euro



349,99 Euro ist ein günstiger Preis für das Playstation-4-Pro-Bundle. Die Playstation 4 plus FIFA 19 bzw. Spider-Man kostet im Bundle 299 Euro. Für einen Aufpreis von knapp 50 Euro erhalten Sie also die in der Leistung deutlich verbesserte Pro-Version der Playstation 4, die auch eine 4K- und HDR-Unterstützung bietet. Laut PC-WELT-Preisvergleich ist die Playstation 4 Pro plus Spiel nirgends günstiger erhältlich. Normalerweise kostet die Playstation 4 Pro ohne Spiel schon 399 Euro.



Bei der 8-Kern-CPU von AMD in der Playstation 4 Pro sind die Kerne mit jeweils 2,1 GHz statt 1,6 GHz (Playstation 4) getaktet. Bei der GPU erhöht sich die Taktung von 800 MHz bei der Playstation 4 auf 911 MHz bei der Playstation 4 Pro. Beim 8 Gigabyte GDDR5-Speicher erhöht sich die Bandbreite von 176 Gigabyte pro Sekunde auf 218 Gigabyte pro Sekunde. Zusätzlich verfügt die Playstation 4 Pro auch 1 GB mehr DDR3-Speicher, den Entwickler zur Hälfte auch für ihre Spiele verwenden dürfen. Die andere Hälfte ist für das Betriebssystem und Apps reserviert.

