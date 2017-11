Playstation 4 Pro für 99 Euro - im Tausch mit alter PS4

Gamestop macht Playstation-4-Besitzern ein Trade-In-Angebot. Eine alte PS4 kann gegen eine neue PS4 Pro eingetauscht werden.

Vergrößern Trade-In-Angebot von Gamestop

Gamestop hat eine neue Playstation-4-Pro-Aktion gestartet: Für 99 Euro erhält man im Austausch gegen eine Playstation 4 (500 GB oder 1 TB), einem Controller und drei gebrauchten Spielen eine Playstation 4 Pro 1 Terabyte Black. Dabei gilt es aber einige Regeln zu beachten. Die Playstation 4 Pro muss gegen Zahlung von 99,99 Euro in einer Gamestop-Filiale reserviert werden, wobei die Aktion auf 100 Stück pro Store begrenzt ist. Als Bestätigung erhält man dann einen persönlichen Abholschein mit einem Abholdatum. Mit diesem Abholschein kann dann die Playstation 4 Pro zum vereinbarten Termin im Gamestop-Store abgeholt werden.

Der Abholtermin wird laut Gamestop zwischen dem 20. November und 25. November liegen. Zum vereinbarten Termin müssen dann die Playstation 4, der Controller und die drei gebrauchten PS4-Spiele mitgebracht werden. Im Austausch erhält man dann die neue Playstation 4 Pro im Wert von 399 Euro (unverbindliche Preisempfehlung).

In der FAQ zur Trade-In-Aktion weist Gamestop darauf hin, dass sich die gebrauchte Playstation 4 in einem 100 Prozent funktionstüchtigen Zustand befinden muss und dies auch beim Eintausch vor Ort überprüft wird. Dabei müssen auch der Original-Controller von Sony, ein HDMI-Kabel, ein Stromkabel und ein USB-Ladekabel für den Controller mit abgegeben werden. Die Konsole und Einzelteile dürfen nicht mehr "als normale Gebrauchsspuren" aufweisen. Die drei PS4-Spiele müssen außerdem den bei Gamestop geltenden Ankaufsbedingungen entsprechen. So werden beispielsweise nur drei unterschiedliche Spiele akzeptiert, die mit ihrer Hülle abgegeben müssen. Es gibt aber auch diverse Spiele, die im Rahmen der Trade-In-Aktion vom Ankauf ausgeschlossen sind, wie etwa Battleborn, Fifa 14 bis 17 oder diverse andere, ältere Spiele. In der FAQ findet sich eine Auflistung aller Spiele, die nicht akzeptiert werden. Alle weiteren Infos zur Trade-In-Aktion finden Sie hier bei Gamestop.