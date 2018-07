Playstation 4 plus 3 Top-Spiele für 333 Euro

Bei Media Markt und Amazon erhalten Sie zur Zeit die Playstation 4 inklusive 3 Top-Spiele für einen tollen Preis von nur 333 Euro.

Vergrößern Sony Playstation 4 1 TB Schwarz + The Last of Us Remastered + Uncharted 4 + Ratchet & Clank © Sony

Media Markt hat zurzeit die Playstation 4 mit einem Controller und 1 TB Speicherplatz plus drei Top-Spiele für nur 333 Euro im Angebot. Bei den Spielen handelt es sich um Ratchet & Clank, das Sony-exklusive Action-Spektakel Uncharted 4 und The Last of Us in der Remastered-Edition. The Last of Us ist ein toller Mix aus Action-Adventure und Survival-Horror,, der sich nach der Veröffentlichung innerhalb von nur drei Wochen ca. 3,4 Millionen Mal verkauft hat. Auch bei The Last of Us handelt es sich um einen Sony-Exklusiv-Titel.

Der Preis kann sich sehen lassen, kostet die Playstation 4 Slim in der 1-TB-Version ja schon ohne Spiel 349 Euro. Auch bei anderen Bundles inklusive Spiel starten die Preise meist erst bei 369 Euro, da ist dann aber nur ein einziger Titel dabei.

Playstation 4 plus 3 Top-Spiele bei Media Markt für 333 Euro - Versandkosten 4,99 Euro



Auch bei Amazon wurde der Preis für das Bundle an den Media-Markt-Preis angepasst. Bei Interesse können Sie also entscheiden, welchen Händler Sie bevorzugen. Bei Selbstabholung können Sie sich beim Media-Markt-Angebot natürlich die Versandkosten sparen.



Playstation 4 plus 3 Top-Spiele bei Amazon für 332,99 Euro - Versandkosten 5,00 Euro

Weitere tolle Schnäppchen in unserem Schnäppchen-Blog

Im PC-WELT-Schnäppchen-Blog präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden sich PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Hier geht’s zum Schnäppchen-Blog