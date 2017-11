Playstation 4: Gratis Multiplayer-Event startet am 15.11.

Sony hat für den 15. November des Start eines kostenlosen Multiplayer-Events für Playstation 4 angekündigt. Das Event dauert fünf Tage.

Fünf Tage lang dürfen die Besitzer einer Playstation 4 auch ohne Playstation-Plus-Abo die Multiplayer-Modi ihrer Spieler kostenlos ausprobieren und nutzen. Den entsprechenden Mutiplayer-Event von Playstation Plus hat Sony am Montag angekündigt. Der Event startet am 15. November um 11 Uhr und geht bis zum 20. November um 11 Uhr.



In dieser Zeit können die Multiplayer-Funktionen von Playstation Plus ohne eine Anmeldung oder Kreditkarten-Registrierung genutzt werden. Es können also einfach Multiplayer-Partien in aktuellen und älteren Spielen wie Call of Duty: WWII, Fifa 18 oder Destiny 2 gezockt werden. Sony weist aber ausdrücklich darauf hin, dass für alle anderen Playstation-Plus-Extras ein aktives Abonnement notwendig ist. Zusätzlich zu Online-Multiplayer erhalten Playstation-Plus-Abonnenten unter anderem monatlich zwei kostenlose Playstation-4-Spiele, Rabatte im Playstation Store und 10 Gigabyte Online-Speicher für Spielstände.



Im November 2017 erhalten die Playstation-Plus-Nutzer die PS4-Spiele Worms Battlegrounds und Bound gratis. Hinzu kommen die PS3-Spiele R-Type Dimensions und Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. Besitzer einer Playstation VR bekommen zusätzlich Until Dawn: Rush of Blood geschenkt. Weitere Infos zu den Gratis-Spielen finden Sie auf dieser Seite im Playstation Store. Dort finden Sie auch eine Übersicht über alle aktuellen Playstation-Plus-Rabatte.

Das Playstation-Plus-Abo kostet 7,99 Euro im Monat. Das 3-Monats-Abo kostet 24,99 Euro und das 12 Monats-Abo 59,99 Euro. Im PC-WELT Preisvergleich bieten Händler das Jahresabo für Playstation Plus zu Preisen ab 50 Euro an.