Playstation 4: Die E3-Spiele-Highlights im Überblick

Eines der wohl besten Playstation-2-Spiele erhält eine Generalüberholung und PS4-Besitzer dürfen sich auf mehr Spiele freuen.

Vergrößern Szene aus God of War: Be a Warrior - Ein PS4-Exklusivtitel © Sony

Sony hat während der Playstation-4-Pressekonferenz auf der E3 in Los Angeles eine Reihe neuer und aktualisierter Spiele-Trailer präsentiert. Auf besonders viel positives Echo stieß allerdings die Ankündigung des Remakes eines Remakes eines alten Playstation-2-Spiels. Shadow of the Colossus wird im Jahr 2018 für die Playstation 4 in einer optisch aufgepeppten Variante erscheinen. Das Spiel von Team Ico war ursprünglich im Jahr 2005 für die Playstation 2 erschienen und wurde dann im Jahr 2011 mit HD-Grafik für die Playstation 3 veröffentlicht. Im Jahr 2018 folgt nun eine nochmals von der Grafik her aufgepeppte Version für die Playstation 4. Genauere Details zur neuen Version gibt es noch nicht, ebenso verriet Sony bisher kein konkretes Veröffentlichungsdatum. Immerhin gibt es aber einen ersten Trailer:

Shadow of the Colossus gehört mit zu den besten Spiele der Playstation-Historie. In dem Spiel übernimmt der Spieler die Steuerung eines jungen Mannes, der in einer geheimnisvollen Welt mit seinem Pferd Agro auf die Jagd nach 16 Kolossen geht, um das Leben eines Mädchens zu retten. Im Spiel löst quasi ein Bosskampf den nächsten Bosskampf ab, wobei es gilt, die Schwächen der Kolosse zu entdecken und diese dann bewaffnet mit Schwert und Bogen zu besiegen.

Sony stellte auf der E3 noch eine Reihe weiterer Titel für die Playstation 4 vor. Hier die Trailer zu den wichtigsten Titeln: