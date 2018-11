Playerunknown‘s Battlegrounds kostenlos für Xbox One

Für einen begrenzten Zeitraum können Xbox-One-Besitzer Playerunknown‘s Battelground kostenlos herunterladen.

Vergrößern PUBG steht für Xbox One Besitzer zum kostenlosen Download bereit. © PUBG

Microsoft hat in dieser Woche eine neue Promotion-Aktion für Playerunknown‘s Battlegrounds gestartet. Der beliebte Battle-Royale-Titel kann aktuell kostenlos für die Xbox One heruntergeladen werden . Der Vollpreis-Titel schlägt sonst mit 29,99 Euro zu Buche. Wie lange die Aktion gültig ist, steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Aktuellen Gerüchten zufolge soll Playerunknown‘s Battlegrounds bereits im nächsten Monat für Sonys Playstation 4 erscheinen. Die einjährige Konsolen-Exklusivität für Microsofts Xbox One würde mit diesem Release enden. Eine offizielle Bestätigung seitens Sony steht bislang noch aus.

Reibungslos lief das Konsolen-Debüt für Playerunknown‘s Battlegrounds auf der Xbox One jedoch nicht ab. Nutzer klagten innerhalb der letzten zwölf Monate fast kontinuierlich über Performance-Probleme. Im Microsoft Store hat der Battle-Royale-Titel nur ein 2,5-Sterne-Rating bei 5 möglichen Sternen. Xbox-One-Spieler beschweren sich in den Bewertungen unter anderem über instabile Server, schlechte Frameraten und lange Ladezeiten für Strukturen und Waffen. Auch Cheater würden sich den Kommentaren zufolge auf den Servern tummeln. Anstatt das Spiel zu verbessern, hätten die regelmäßigen Patches jedoch immer wieder für neue Probleme in Playerunknown‘s Battlegrounds gesorgt.

