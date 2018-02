Philips Hue: Bis zu 50 Euro Rabatt auf Starter-Sets

Beim Kauf eines Starter-Set mit den smarten Leuchten der Philips-Hue-Reihe können Kunden aktuell bis zu 50 Euro sparen.

Vergrößern Philips gibt bis zu 50 Euro Cashback-Bonus auf seine Hue-Starter-Sets. © Philips

Elektronik-Hersteller Philips hat heute eine Cashback-Aktion für seine Hue-Produktfamilie gestartet. Beim Kauf von ausgewählten Starter-Sets erhalten Kunden bis zu 50 Euro zurück. Der Aktionszeitraum läuft noch bis zum 6. April 2018. Kunden, die ihr Hue-Produkt in diesem Zeitraum kaufen, müssen das Starter-Set bis zum 30. April 2018 online unter meethue.com/cashback registrieren. Im Anschluss bekommen sie bis zu 50 Euro in Form einer Überweisung zurück.

50 Euro Cashback-Prämie gibt es beim Kauf der Starter-Sets Hue White and Color Ambience mit jeweils drei E27- oder drei GU10-Lampen zum Preis von 199,95 Euro. Die im Paket enthaltenen Leuchten erzeugen weißes und farbiges Licht. Ein Dimmschalter und eine Bridge sind ebenfalls bereits an Bord. 20 Euro Cashback-Prämie erhalten Käufer des Hue-White-Starter-Sets. Enthalten sind hier drei E27-Leuchten, die warmweißes Licht mit 2.700 K erzeugen, eine Bridge und ein Dimmschalter. Beim Kauf des Hue-White-Ambience-Starter-Sets erhalten Kunden 30 Euro Cashback-Prämie. Das Paket umfasst ebenfalls drei E27-Lampen, deren Weißstufen sich von 2.200 bis 6.500 K regeln lassen. Inklusive sind auch hier eine Bridge und ein Dimmschalter. Philips Hue ist mit Amazons Alexa, Apple HomeKit und Google Home kompatibel. Mit einer entsprechenden Kopplung können die Leuchtmittel per Sprachbefehl gesteuert werden.

Vermeintliche Philips-Hue-Schnäppchen entlarven