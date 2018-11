Philips 50-Zoll-Smart-TV bei Saturn im Angebot

Auch nach der Cyber-Week gibt es noch gute Angebote, so bietet Saturn aktuell einen Philips Smart-TV zu einem guten Preis.

Die Cyber-Week ist vorbei, tolle Schnäppchen lassen sich jedoch weiterhin noch finden. So bietet Saturn momentan den 50 Zoll großen LED-Smart-TV Philips 50PUS6703 mit 4K-Auflösung, Tripple-Tuner und Ambilight für 444 statt 799 Euro an.

Philips 50PUS6703 – LED-TV, 50 Zoll, 4K bei Saturn für 444 statt 799 Euro kaufen

Der Preis bezieht sich dabei auf eine Abholung im Markt. Bei einer Onlinebestellung kämen hier noch 39,90 Euro Versandkosten hinzu.

Amazon bietet den gleichen Preis



Amazon bietet das Gerät ebenfalls für 444 Euro an, hier könnten Sie die Versandkosten sparen. Der Smart-TV ist dort allerdings aktuell nicht auf Lager, als Verfügbarkeitsstatus gibt Amazon „Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten“ an. Sie können das TV-Gerät jedoch vorbestellen.

Philips 50PUS6703 – LED-TV, 50 Zoll, 4K bei Amazon für 444 Euro vorbestellen

