Nach WannaCry schlägt nun die Erpressersoftware Petya in Russland, der Ukraine, Deutschland, den USA und weiteren Staaten zu. In Tschernobyl ist das Atomkraftwerk betroffen. So schützen Sie sich.

Vergrößern Petya: Erpressersoftware verschlüsselt Windows-PCs – Kernkraftwerk betroffen © Avira

Schon wieder hinterlässt eine Erpressersoftware eine Spur der Verwüstung. Dieses Mal ist es nicht WannaCry, sondern Petya alias PetrWrap/Petya – dieses Erpresserprogramm ist seit Frühjahr 2016 bekannt.

Die ersten Meldungen über funktionsunfähige Windows-Rechner stammten aus der Ukraine und aus Russland, doch mittlerweile häufen sich auch die Schadensmeldungen aus dem restlichen Europa.

Petya nutzt eine SMB-Netzwerk-Lücke in Windows aus um in fremde Rechner einzudringen, wie das Sicherheitsunternehmen Avira berichtet. Die Ransomware Peyta Ransomware verbreitet sich über einen Exploit namens Eternalblue. Damit nutzt Petya unter anderem die gleiche Sicherheitslücke aus, die auch schon WannaCry für seine Verbreitung nutzte, wie das BSI erklärt. Das bedeutet aber auch, dass aktuelle Windows-Systeme, bei denen alle von Microsoft veröffentlichten Patches aufgespielt sind, eigentlich sicher sein sollten. Doch verbreitet sich Petya auch noch über andere Wege: „In internen Netzen benutzt Petya zusätzlich ein gängiges Administrationswerkzeug zur Weiterverbreitung und kann damit auch Systeme befallen, die auf aktuellem Patchstand sind“, warnt das BSI.

Wichtig: Sie sollten unbedingt Ihren Virenscanner aktualisieren. Einige Virenscanner erkennen die neue Gefahr bereits. Und natürlich sollten Sie alle Windows-Patches aufspielen!

In Russland erwischte es beispielsweise die Öl-Firma Rosneft. In der Ukraine ist sogar das berühmt-berüchtigte Kernkraftwerk von Tschernobyl betroffen. Zwar produziert das havarierte AWK in Tschernobyl seit dem Jahr 2000 keinen Strom mehr, doch muss die Anlage immer noch überwacht und die Radioaktivität gemessen werden. Nachdem Petya die dafür vorhandenen automatischen Messeinrichtungen angegriffen hat, schaltete die Kontrollmannschaft des Kernkraftwerks auf die Überwachung im Handbetrieb um.

Außerdem griff Petya in der Ukraine auch die Zentralbank, Telekommunikationsunternehmen und den Flughafen der Hauptstadt Kiew an.

Та-дам! Секретаріат КМУ по ходу теж "обвалили". Мережа лежить. pic.twitter.com/B74jMsT0qs — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27. Juni 2017

In den USA ist der Pharma-Riese Merck betroffen. Außerdem mindestens ein Krankenhaus und einige Behörden. In Deutschland hat Petya den Konzern Beiersdorf (Nivea) erwischt.

Wenn Petya die Infektion gelingt, dann verschlüsselt die Erpressersoftware den gesamten Windows-PC und fordert den Nutzer dazu auf, 300 US-Dollar in Bitcoins zu bezahlen, damit der Rechner wieder entsperrt würde. Petya nutzt eine Mailadresse von Posteo für seine Zwecke. Der Mail-Dienstleister hat diese Mailadresse allerdings mittlerweile gesperrt. Den Erpressern ist es somit nicht mehr möglich, auf das Postfach zuzugreifen oder E-Mails zu versenden. Ein E-Mailversand an das Postfach ist ebenfalls nicht mehr möglich. Betroffene PC-Nutzer können also keinen Kontakt mit den Erpressern mehr aufnehmen.

Grundsätzlich sollten Sie das geforderte Lösegeld nicht bezahlen!



Auf die Bitcoin-Wallet der Erpresser sollen bis jetzt 20 Transaktionen im Wert von 4900 US-Dollar eingegangen sein, wie The Verge berichtet.