PC-WELT XXL Notfall-Handbuch 9/2017 - jetzt am Kiosk

Das sind die Themen im neuen Sonderheft Notfall Handbuch 9/2017

Windows & Linux

So lösen Sie PC-Probleme: Wie Sie Hardware-, Boot- und Windows-Probleme systematisch aufspüren und lösen

Windows-Reparaturen: Wenn die Festplatte noch technisch funktioniert, helfen diverse weiche bis harte Eingriffe

Ist Ihr PC gehackt worden?: Ob Sie Opfer einer PC-Attacke wurden, zeigt unser Beitrag

Viren beseitigen: Ist das System von Malware befallen, gilt es, schnell zu handeln

Passwort weg – das hilft!: Verschaffen Sie sich wieder Zugang zu Ihrem Computer

Updates mit Tempo: Das Runterladen von Windows-Updates dauert manchmal ewig, lässt sich aber beschleunigen

Windows-Update reparieren: Nach genauer Problemanalyse lassen sich zahlreiche Fehler beim Windows-Update reparieren

Windows geheim!: Die kostenlose Sysinternals Suite von Microsoft bietet viele Tools zur Windows-Fehlerbehandlung

Maulkorb für Windows 10: Windows 10 sammelt permanent Daten über Sie. Dämmen Sie die Wissbegier einfach ein

Runter mit Ballast-Software: Auf neuen PCs sind meist zahlreiche Programme vorinstalliert, die Sie gar nicht haben wollen

PC-Tempo messen: Wie flott sind PC, SSD und Grafikkarte wirklich? Die richtigen Test-Tools liefern die Antworten

Turbo-Start für Windows: Finden Sie die Ursache für einen langsamen Windows-Start

Starthilfe für Linux: Tipps, wenn Linux nicht mehr booten möchte oder sich gar nicht erst installieren lässt

Linux-Logs prüfen: Läuft auf Ihrem Linux-System wirklich alles wie gewünscht?

Linux-Live-Systeme: Wie Sie Ihren Rechner stressfrei mit Live-Systemen auf Linux-Basis hochfahren können

Linux-Server reparieren: Sollte es Server-Probleme geben, helfen Ihnen diese Tipps weiter

Hardware

Wie lange hält mein PC?: Entlocken Sie Geräten Angaben zu Laufzeit und Verschleiß

Hilfe, mein PC piept!: Was Bios-Töne bedeuten und wie Sie die Fehler beheben

Defekte Hardware tauschen: Der Ausfall einer Komponente ist kein Grund, ein Gerät aufzugeben

Notebooks in Not: Auch bei Mobilrechnern ist eine Reparatur meist möglich

CPU optimal: Wie Sie den Prozessor entlasten und wann sich ein Upgrade lohnt

RAM-Probleme lösen: Effektive Tipps für mehr freien Arbeitsspeicher unter Windows

HDD raus, SSD rein: Der Ratgeber zeigt, wie Sie eine SSD in Ihren Computer einbauen und Windows umziehen

RAID-Tipps: Wenn das RAID nicht mehr läuft, helfen Ihnen diese Tipps weiter

Monitorprobleme lösen: Nicht immer zeigt der Monitor am Windows-PC ein optimales Bild

Korrekte Farben: So vermeiden Sie, dass die Farben Ihrer Bilder abweichen

Soundprobleme beseitigen: Ordentlicher Sound für den PC

Tastatur- und Maus-Tricks: Diese Reparatur-Tipps helfen bei Stress mit dem Zubehör weiter

USB-Problemlöser: Es gibt zahlreiche pfiffige USB-Geräte mit Alltagsnutzen

Geräte-Manager: Schnelle und nachhaltige Hilfe bei Hardware-Ärgernissen

Medien auslesen: Hilfsmittel, um Laufwerke zu analysieren und Dateien zu retten

Tipps für PC-Altgeräte: Wo ein neues Windows nicht mehr läuft, bietet sich Linux an

Raspberry-Troubleshooting: Tipps für den Platinenrechner

Digital-Multimeter: Ohne digitales Multimeter ist die Hobbywerkstatt nicht komplett

So löten Sie richtig: Für gute Resultate beim Löten

Netzwerk & Internet

Netzwerke reparieren: Grenzen Sie Fehler systematisch ein und reparieren das Netzwerk

WLAN-Troubleshooting: Vermeiden Sie miesen Empfang und ein volles Frequenzband

Netzwerkkonfiguration: Erste Hilfe für Netzwerkgeräte durch einen schnellen Reset

WLAN-Gastzugang: Richten Sie ein sicheres Funknetz für Ihre Besucher ein

Reichweite verbessern: Wie Sie einen Alt-Router als zusätzlichen Access Point einsetzen

Freigabeprobleme lösen: Die richtigen Zugriffsrechte für den Datenaustausch im Netz

Software & Dokumente

Software-Fehler meistern: Windows-Programme bestehen aus binären Programmdateien, die bitgenau intakt sein müssen

Gelöschte Daten recovern: Bei schneller Reaktion bestehen häufig gute Chancen, verlorene Inhalte wiederherzustellen

Dateien wiederbeleben: Die Rettungsmöglichkeiten bei defekten Dokumenten sind begrenzt, doch es bleibt Hoffnung

Explorer heilen: Im ungünstigsten Fall genügt ein Rechtsklick auf eine Datei – und der Explorer hängt oder stürzt ab

Starthilfe für Word & Excel: Wenn Word und Excel nicht mehr rund laufen, liegt es meist an den installierten Erweiterungen

Backup einfach & schnell: Das Wichtigste im PC sind Ihre persönlichen Dateien – alles andere lässt sich schnell ersetzen

Mailprobleme beheben: Unsere Tipps gehen Problemen mit den Mail-Clients Thunderbird sowie Outlook nach

Smartphones & Tablets

Android fit wie am ersten Tag: Speicher, CPU und Akku – Ihr Handy wird fast wieder wie neu

Smartphones reparieren: So nehmen Sie Handys auseinander und reparieren sie

Android-Datenrettung: Gerät defekt oder Datei gelöscht? Hier steht, wie Sie Daten retten

Gadgets zur Datenrettung: Zubehör für Ihr Smartphone zum Sichern wichtiger Inhalte

Smartphone-Recycling: So re- und upcyclen Sie ein ausrangiertes Smartphone

Das finden Sie auf der XXL-DVD

Startfähiges PC-Welt Notfallsystem 5.6

125 Top-System- und Rettungs-Programme

