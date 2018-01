PC-WELT Sonderheft Windows 10 4/2018 - jetzt am Kiosk

Manchmal will der Rechner nicht so wie Sie. Mal ist die Hardware defekt, mal ist es eine falsche Einstellung, mal etwas ganz anderes. Das neue Sonderheft für Windows 10 schafft hier Abhilfe, und zwar mehr als 100-fach sowie klar strukturiert: Nach einer kurzen Problembeschreibung folgt jeweils die Lösung. So sehen Sie ganz schnell, an welcher Stelle Sie gerade Hilfe benötigen. Jetzt am Kiosk.

Im Idealfall läuft Windows 10 nach der Neuinstallation oder einem Update völlig ohne Probleme. Doch das ist nicht immer der Fall – meist sind falsche Einstellungen oder Bugs daran schuld. In der Rubrik So einfach lösen Sie Windows-Probleme geben wir Hilfestellung bei einigen bekannten Alltagsproblemen.

Die meisten Probleme, die einen Datenverlust oder den Diebstahl vertraulicher Infos zur Folge haben, sind in einem zu laschen Umgang mit dem Thema Sicherheit begründet. In der Rubrik Sicherheit als oberste Anwenderpflicht zeigen wir Ihnen, wie Sie Windows und Ihre Daten wirkungsvoll schützen.

Ohne Internet kommt heute kaum ein Desktop-PC oder Notebook aus. Probleme mit dem Netzwerk sind mitunter schwer zu lösen, da neben dem Betriebssystem auch der Router und die Verkabelung als mögliche Ursache in Frage kommen. In der Rubrik Alles miteinander stressfrei vernetzen finden Sie Problemlösung aus dem Bereich Netzwerk und Internet.

Falls der PC nicht mehr hochfährt oder im laufenden Betrieb abstürzt, ist nicht nur Windows eine mögliche Fehlerquelle. Ebenso kann defekte Hardware die Ursache sein. In der Rubrik Wenn die Hardware im PC schlapp macht stellen wir Ihnen passende Tools vor und liefern das entsprechende Know-how.

Dies und vieles mehr lesen Sie im neuen PC-WELT Sonderheft Windows 10 4/2018 - 100 Probleme - 100 Lösungen. Jetzt am Kiosk.



Das sind die Themen im neuen PC-WELT Sonderheft Windows 10 4/2018 - 100 Probleme - 100 Lösungen

Windows

Das sind typische Probleme: Windows 10 ist ein stabiles System, das vergleichsweise selten zu Abstürzen neigt.

Windows-Probleme lösen: Viele Ungereimtheiten bei Windows 10 betreffen schon die Installation sowie die Updates.



Versteckte Funktionen: Durch clevere Registry-Eingriffe bekommen Sie die volle Kontrolle über Windows.

Windows-Tools: Zusätzliche Programme für verschiedene Wartungsaufgaben des Betriebssystems installieren.

Sicherheit

Sicherheit ist wichtig: Die meisten Probleme, die einen Datenverlust oder -Diebstahl zur Folge haben, haben schwache Schutzmaßnahmen als Ursache.

Ihre Daten sind in Gefahr: Ohne Backup und Schutzmaßnahmen droht im schlimmsten Fall der Totalverlust Ihrer Daten.

Bedrohung durch Viren: Im letzten Jahr haben Erpresser Hundertausende von PCs lahmgelegt und Daten zerstört.

Passwörter schützen: Wer online einkauft, seine Bankgeschäfte im Web erledigt und per E-Mail kommuniziert, ist ein potenzielles Ziel für Datendiebe.



Adware vom PC entfernen: Wir zeigen, wie Sie wirklich jede Adware erkennen und sie mit Tools gründlich beseitigen.

Daten & Dateien schützen: Die Gefahr, dass Unbefugte an Ihre vertraulichen Daten kommen, ist stets präsent.

Sicherheits-Tools: Für zusätzliche Sicherheit vor Schädlingen und Angreifern aus dem Internet sorgen Tools.

Netzwerk & Internet

Alles stressfrei vernetzen: Ohne Internet kommt heute kaum ein Desktop-PC oder Notebook aus.

Netzwerk-Probleme lösen: Aufbau und Konfiguration eines Netzwerks sollten eigentlich keine Wissenschaft mehr sein. Leider ist das nicht immer so.

Wenn der Router streikt: Wenn selbst bei einer schnellen DSL-Leitung Videostreams stocken oder Internettelefonate abbrechen, helfen die richtigen Einstellungen am Netzwerk-Router.

WLAN-Probleme lösen: Beim Rundum-sorglos-Zugang zum Internet können die Konfigurationshürden höher sein als bei anderen Netzwerktechniken.

Netzwerk-Tools: Mit speziellen Programmen lassen sich etwa entfernte Server in Windows einbinden, Daten zwischen PCs übertragen und anonyme Verbindungen nutzen.

Hardware

Hardware im Streik: Falls der PC nicht hochfährt oder im laufenden Betrieb abstürzt, ist nicht nur Windows schuld.

Hardware-Probleme lösen: Wenn der PC Probleme macht, die nicht dem Betriebssystem zuzuordnen sind, helfen Tests und eine Systemdiagnose.

Treiber aktuell halten: Einige mysteriöse Windows-Abstürze haben fehlerhafte Gerätetreiber als Ursache.

BIOS und UEFI: Wenn der Rechner erst gar nicht mehr starten will, kann die Ursache im BIOS liegen.

Datenträger checken: Sie sollten regelmäßig Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenszeit einleiten und bei Fehlern sofort eingreifen.

Hardware-Tools: Mit Programmen kommen Sie Hardware-Fehlern auf die Spur und führen Analysen durch.

Das finden Sie auf der Doppel-DVD

Ascomp Backup Maker 7 Professional Edition (Vollversion): Legen Sie mit der Vollversion in wenigen Schritten Sicherungskopien von Ihren Dateien, Verzeichnissen und E-Mails an. Bei einem Datenverlust können Sie diese Inhalte dann leicht wieder auf Ihren Windows-Rechner zurückspielen.

Ashampoo HDD Control 2017 (Vollversion): Mit der Software haben Sie Ihre Festplatte oder Ihr SSD-Laufwerk stets im Griff. Das Programm zeigt Ihnen unter anderem den Zustand Ihrer Datenträger an und warnt Sie vor einem drohenden Festplatten- beziehungsweise SSD-Crash.

Ashampoo Uninstaller 2017 (Vollversion): Mit der Vollversion entfernen Sie mit wenigen Mausklicks nicht mehr benötigte Software und Datenreste vergangener Programminstallationen von Ihrem Windows-Rechner. Dank der Protokollfunktion klappt das ohne Rückstände.

Ashampoo WinOptimizer 2017 (Vollversion): Neben der vollautomatischen Optimierung von Windows 10 bietet die deutschsprachige Vollversion viele zusätzliche Möglichkeiten, das Betriebssystem aufzuräumen, an vielen Stellen zu verbessern und zu beschleunigen.

PC-Welt Rettungssystem 5.8: Das exklusive Rettungssystem der Redaktion lässt sich mit wenigen Klicks aus dem laufenden Betrieb heraus auch bootfähig auf einem USB-Stick installieren und nutzen.

Windows 10 Problemlöser-DVD: Auf der Heft-DVD finden Sie neben 11 kostenlosen Vollversionen rund 140 Top-Programme für Windows, Sicherheit, Heimnetz und Hardware.



