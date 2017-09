PC-WELT-Sonderheft gratis am Tag der Bundestagswahl!

Wir schenken allen Lesern, die am Sonntag an der Bundestagswahl teilnehmen, ein Fritzbox-Sonderheft als PDF-Download. Hier die Infos.

Am kommenden Sonntag (24. September 2017) findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. 61 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland dürfen ihre Stimme abgeben. Wir möchten uns bei jeder Leserin und jedem Leser bedanken, die oder der am Sonntag an dieser für unser Land wichtigen Wahl teilnimmt. Daher verschenken wir über folgenden Link am Sonntag ab 12 Uhr das Sonderheft "Fritzbox-Handbuch 2017" als PDF.



PDF-Download: Fritzbox-Handbuch 2017 (Link aktiv am 24.9., ab12 Uhr)



Gingen früher noch 80 oder gar 90 Prozent aller stimmberichtigten Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurne, waren es bei der letzten Wahl noch knapp über 70 Prozent. "Unsere Demokratie lebt davon, dass wir eine Stimme haben und diese Stimme nutzen. Sie lebt davon, dass Bürger andere Bürger auf Zeit damit beauftragen, die öffentlichen Dinge zu regeln. Und sie lebt davon, dass die Gewählten ihren Auftrag ernst nehmen", hatte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck anlässlich der Bundestagswahl 2013 gesagt.



Sie gehören noch zu den vielen Unentschlossenen? Dann kann Ihnen der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung sicherlich als digitale Entscheidungshilfe zur Seite stehen. Mit dem seit 2002 angebotenen Wahl-O-Mat können Sie Ihre persönlichen Standpunkt mit den Antworten von 32 Parteien vergleichen, die an der Bundestagswahl am Sonntag teilnehmen. Mehr Informationen zum Wahl-O-Mat finden Sie in diesem Beitrag.

Im Fritzbox-Handbuch 2017 finden Sie unter anderem umfangreiche Ratgeber zu den zahlreichen Apps, mit denen sich die Fritzbox per Smartphone einrichten und bedienen lässt – beispielsweise können Sie mit der neuen Myfritz-App ein VPN tatsächlich im Handumdrehen einrichten. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie die Fritzbox als Steuerzentrale für die gesamte Wohnung nutzen, etwa als Netzwerkspeicher, der über eine angeschlossene Festplatte Rechner, Tablet oder Smartphone mit Filmen und Musik versorgen kann.



Eine Auswahl der im PDF behandelten Themen:



Fritzbox-Grundlagen



Das passende Fritzbox-Zubehör

WLAN-Fritzbox-Tuning mit neuer Firmware

Fritzbox am All-IP-Anschluss einrichten

Einrichten der DSL-Verbindung



Fritzbox im Alltag



Mehr Komfort beim Telefonieren

Faxfunktionen der Fritzbox nutzen

Kindersicherung und Internet-Filter

Gastzugang ins WLAN einrichten



Tipps, Apps & Tools

Tipps & Tricks für die Fritzbox

Wichtige Fragen und Antworten zur Fritzbox-Konfiguration

Die besten Tools für die Fritzbox



Und noch viele weitere Themen!