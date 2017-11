Mit der PC-WELT News Extension für Firefox und Chrome erhalten Sie bequem die wichtigsten IT-News, Tests und Schnäppchen.

Vergrößern Die PC-WELT News Extension ist für Firefox und Chrome erhältlich

Mit der PC-WELT News Extension für Firefox und für Chrome bleiben Sie stets über die wichtigsten Technik-Themen informiert. News, Tests, Ratgeber aktuelle Schnäppchen - ausgewählt von der Redaktion der PC-WELT. Für die Installation rufen Sie einfach je nach verwendeten Browser die folgenden Seite auf:

PC-WELT News Extension für Firefox

PC-WELT News Extension für Chrome

Nach der Installation können Sie die Erweiterung nutzen, indem Sie einfach einen neuen Tab öffnen. Unter PC-WELT-Aktuell finden Sie alle News, Tests und Ratgeber der Redaktion. Direkt rechts daneben die zuletzt veröffentlichten Videos. Auf aktuelle Schnäppchen weisen wir Sie noch unter "PC-WELT > Deals" hin. Über einen Klick auf "Mehr" erhalten Sie eine größere Auswahl an zugehörigen Inhalten. Über die PC-WELT News Extension haben Sie außerdem einen bequemen und schnellen Zugriff auf die Web-Suche und die weiteren Angebote von PC-WELT auf Facebook, Twitter, Youtube und Readly.



Zusammenfassend: Die PC-WELT News Extension bietet folgende Features:



Neue Artikel und Videos beim Öffnen eines neuen Tabs



Schneller Zugriff auf PC-WELT mit nur einem Klick

Aktuelle Technik-Schnäppchen

Web-Suche



Um die Erweiterung wieder zu entfernen gehen Sie, wie bei allen anderen Add-Ons, wie folgt vor:

In Firefox:

1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Sie "Add-ons". Die Add-ons-Verwaltung öffnet sich.

2. Gehen Sie im Tab mit der Add-ons-Verwaltung zum Abschnitt Erweiterungen.

3. Markieren Sie das Add-on, das Sie entfernen möchten.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen.

In Chrome:

1) Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke des Chrome-Browser.

2) Gehen Sie auf "Einstellungen".

3) In dem Menü klicken Sie nun auf "Erweiterungen"

4) Aus der Liste der installierten Erweiterungen wählen Sie die Erweiterung, die Sie deinstallieren möchten.

5) Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol rechts neben der Anzeige "Aktiviert"

6) Schließen Sie den Browser vollständig und öffnen Sie ihn wieder. Die Erweiterung sollte nun aus Chrome entfernt sein.