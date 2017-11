Ob Windows & System, Virenschutz, WLAN & Heimnetz, Multimedia, Passwortschutz & Online-Banking, Office oder Hardware-Tuning. In der neuen PC-WELT Extra - Die beste Software 2018 2/2018 finden Sie ausgewählte Top-Programme für jeden Zweck und erfahren, wie Sie sie am besten nutzen.

Vergrößern PC-WELT Extra 2/2018 - Die beste Software 2018 - jetzt am Kiosk

Angesichts des nahenden Jahreswechsels präsentieren wir Ihnen bereits jetzt die beste Software für das kommende Jahr. Die Auswahl der PC-WELT-Redaktion soll vor allem widerspiegeln, was im Bereich Windows, Sicherheit, Netzwerk und Multimedia nützlich ist und auch nächstes Jahr wichtig sein wird. Dabei stellen wir in erster Linie die Programme vor, die in Ihren Leserbriefen Thema sind, sowie Software, die die Redaktion selbst auf ihren PCs installiert hat.



Zusätzlich finden Sie im Heft auf 100 Seiten Tipps und Tricks, wie Sie noch mehr aus den Programmen herausholen – etwa Windows-Updates schneller installieren, komplexe Passwörter für mehr Sicherheit einsetzen oder selbst exotische Videoformate auf dem PC abspielen. Dies und vieles mehr lesen Sie in der neuen PC-WELT Extra 2/2018 - Die beste Software 2018. Jetzt am Kiosk.



Das sind die Themen in der neuen PC-WELT Extra 2/2018 - Die beste Software 2018

Windows 10 frisch installieren: Windows schnell neu installieren? Mit einem angepassten Setupmedium gelingt es sofort

Windows 10.4 verbessern: Reizen Sie das Herbst-Update mit den passenden Tools aus

Windows geheim!: Die kostenlose Sysinternals Suite von Microsoft bietet viele nützliche Tools zur Systemwartung

Systemdiagnose mit Bordmitteln: PC-WELT erklärt die wichtigsten Bordmittel von Windows 10 und erläutert, wie Sie damit System und Hardware kontrollieren

PC-WELT-Rettungssystem: Das bootfähige PC-WELT-Rettungssystem hilft bei zahlreichen Windows-Problemen und Wartungsaufgaben

Die beste Spezialsoftware

Ganz bequeme 1-Klick-Tools: Mit nur einem Mausklick erledigen manche Programme genau das, was Sie brauchen. Wir stellen 50 geniale Mini-Tools vor

Die besten PC-Cleaner: Knapper Speicherplatz, langsamer Systemstart – mit unseren Tipps gelingt die Putzaktion im Handumdrehen

Dateien gesucht, Dateien gefunden: Was die Windows-Suche alles kann, erschließt sich erst, wenn man sich ein wenig mit ihr beschäftigt

Die besten Orga-Tools: Die Organisation von Arbeit und Freizeit können Tools deutlich erleichtern

Tools & Tricks für Bild und Ton: Musikerkennung, 360-Grad-Fotos, Filme rippen, Videos schneiden – mit den richtigen Tools kein Problem

Tricks & Tools fürs PDF: Die besten Gratis-Tools rund ums Bearbeiten von PDF gibt’s auf Heft-DVD, die Tipps im Artikel

Die beste Sicherheitssoftware

24 unverzichtbare Sicherheitstools: Mit den richtigen Tipps und Tools machen Sie Windows unverwundbar

Ihre Daten 100 % sicher: Fotos, Steuerunterlagen, vertrauliche Mails, Ihr Surfverhalten – alles Daten, die Sie mit diesen Tools schützen sollten

Achtung, Erpresserviren!: Wir zeigen, wie Sie Ihren PC vor aktueller Ransomware schützen

So entlarven Sie Phishing-Angriffe: So erkennen Sie auch die fiesesten Phishing-Attacken

So geht sicheres Onlinebanking: Mit den richtigen Tipps und Tools reduzieren Sie das Risiko beim Onlinebanking

So entfernen Sie Adware restlos: Adware nervt! Mit diesen Tools werden Sie sie schnell wieder los

Coole Tools für den PC: Wie Sie die Hitzeentwicklung im PC überwachen und wann Sie eingreifen sollten, erfahren Sie hier

Festplatte perfekt gepflegt: Mit diesen zehn Tipps behalten Sie die Kontrolle über Ihre Laufwerke

Gratis-Tuning für Ihr WLAN: Wenn das WLAN lahmt, helfen spezielle Gratis-Tools weiter

Das finden Sie auf der Doppel-DVD

PC-Welt Rettungssystem 5.8: Das exklusive Rettungssystem der Redaktion lässt sich mit wenigen Klicks aus dem laufenden Betrieb heraus auch bootfähig auf einem USB-Stick installieren und nutzen.

Die große Software-Box 2018: Auf der Heft-DVD finden Sie rund 200 Top-Programme für Windows, Sicherheit, Heimnetz und Hardware.



