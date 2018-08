PC-WELT 9/2018 jetzt am Kiosk: Multiboot für jeden PC

In der neuen PC-WELT zeigen wir Ihnen, wie Sie Windows 7, Windows 10, Insider Builds & Linux parallel auf einem Rechner nutzen.

Die meisten PCs bieten auf der Festplatte genug Platz für mehr als ein Betriebssystem. Im Artikel Multiboot mit Windows und Linux erfahren Sie, wie Sie unterschiedliche Windows- und Linux-Systeme parallel auf Ihrem PC installieren und ganz nach Bedarf einfach starten können.

Telefonieren Sie lieber übers Smartphone oder übers Festnetz? Nutzer einer Fritzbox müssen sich da nicht entscheiden. Sie klinken sich per App über WLAN ins Festnetz ein, nutzen Google-Kontakte als Telefonbuch am DECT-Telefon und nehmen den Festnetzanschluss sogar mit in den Urlaub. In unserem Ratgeber Telefontricks für die Fritzbox finden Sie alle Tipps zu diesen Funktionen.

Mit dem Berechnen von Bitcoins lässt sich immer noch viel Geld verdienen. Vor allem dann, wenn man die Rechner von anderen Leuten für sich arbeiten lässt. Im Beitrag So stoppen Sie Krypto-Mining verraten wir Ihnen, wie Sie Ihre Geräte schützen können.



Multiboot für jeden PC: Ein PC, alle Systeme: So nutzen Sie Windows 7, Windows 10, Insider Builds und Linux parallel



Virenschutz für alle Geräte und Systeme: Der perfekte Rundumschutz für PC, Smartphones, Tablets und smarte Geräte im Heimnetz

Fritzbox-Telefontricks: Tipps & Tricks: Für All-IP einrichten, Telefone richtig anschließen, Werbeanrufe sperren u.v.m.

So stoppen Sie Krypto-Mining: So verhindern Sie, dass Angreifer Ihre Geräte anzapfen – plus: Schutzprogramme auf Heft-DVD

Die besten Windows-Apps und -Tools: Für vieles brauchen Sie keine zusätzliche Software, das können auch die Windows-Bordmittel

Blitzschnell per Karte oder App bezahlen: So funktioniert jetzt schon kontaktloses Bezahlen

Kaufberatung AMD-CPUs: Wo AMD-CPUs besser als die von Intel abschneiden und welche Modelle empfehlenswert sind

Fragen und Antworten zum Prozessor: Komplizierte Modellnamen, unklare Upgrade-Möglichkeiten – wir schaffen mehr Durchblick

System-Check mit dem Task-Manager: Der Allrounder bringt mehr Tempo und Stabilität ins System

Facebook: Das Netzwerk steht seit Kurzem wieder in der Kritik. So können Sie Ihre persönlichen Daten schützen

Die besten Tipps zu Gmail: Der E-Mail-Dienst auf PC und Handy

Datenschutz-Einstellungen: Nutzen Sie alle Möglichkeiten, um den Schutz der Privatsphäre unter Windows zu optimieren

Ihr privater Cloudspeicher: So speichern Sie wichtige Daten in Ihrer eigenen Cloud

Alles aus Amazon herausholen: Die besten Tipps für die verschiedenen Dienste des Online-Shopping-Portals

Neue Software: Cyberghost 2018 – und mehr

Neue Hardware: Oneplus 6, Amazon Echo Show, Jabra Elite 65t – und mehr

PC-WELT-Bestenlisten: Die aktuellen Top-Produkte im Überblick

Die Tipps & Tricks im Überblick: Praktische Tipps & Tricks zu Windows & Co., Internet, PC – und mehr

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Ashampoo Privacy Protector: Dateien verschlüsseln und PC-Spuren löschen

Photo Works projects 3: Bilder blitzschnell und automatisch optimieren

HDD-Booster 2 Professional Edition: Spürt große, überflüssige und doppelte Dateien auf

Amoyshare Anyvid: Videos und Musik von Youtube & Co. herunterladen

HackCheck 2018: Onlinekonten vor Hackerangriffen schützen



und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 9/2018 - Der perfekte Stick

Windows-Reparaturstick im Eigenbau: Aomei PE Builder 2.0 macht Ihren Stick zum Datenretter

Viren mithilfe eines USB-Sticks jagen: So erstellen Sie Ihren Antivirenstick

Diese Tools helfen beim Umgang mit USB-Geräten: Programme, die den Umgang mit USB-Geräten komfortabler machen

Multiboot-Stick mit Sardu anfertigen: Mit dem Gratis-Tool Sardu vereinigen Sie mehrere bootfähige Rettungssysteme auf einem Stick

31 Live-Systeme für den Sardu-Multiboot-Stick: Live-Systeme, die bei Virenbefall und PC-Systemen helfen können

Linux-Multiboot-Sticks: Sticks mit Werkzeugkasten füllen

Ideen für ein mobiles Linux auf dem Stick: Linux auf USB ist sehr variantenreich. Mancher benötigt unterwegs ein Office, andere ein System für riskante Webbesuche zu Hause

Programme selbst portabel machen: Sie möchten ein Programm direkt vom USB-Stick einsetzen, der Hersteller bietet aber keine passende Version an? Kein Problem

USB-Probleme finden und beheben: Im Zusammenhang mit USB-Geräten gibt es oft typische Probleme. Lesen Sie, wie Sie den meisten Ursachen auf die Schliche kommen und diese rasch beseitigen können

Tipps zu USB-Sticks: Tipps und Tricks rund um das Thema USB-Sticks

