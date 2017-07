In der neuen PC-WELT 8/2017 lesen Sie in unserem großen Jubiläums-Paket alles über Microsofts aktuelles Betriebssystem. Dazu 800 Seiten Windows-Wissen und exklusive System-Tools auf der Heft-DVD. Plus: Das neue direkt startfähige PC-WELT-Rettungs-System.

Vergrößern PC-WELT 8/2017 jetzt am Kiosk: 2 Jahre Windows 10

Eine Windows-Neuinstallation ist aufwendig, weil Sie Treiber und zahlreiche Updates nachinstallieren müssen. Im Beitrag Update-Stick für Windows 10.3 lesen Sie, wie Sie mit einem individuellen Setup- Stick viel Zeit sparen. Obwohl der Schutz von Windows & Co. besser wird, gelingt es Angreifern doch immer wieder, ein System zu infizieren. Im Artikel Die gefährlichsten Cyber-Angriffe zeigen die aktuell gefährlichsten, raffiniertesten und fortschrittlichsten Angriffe und wie Sie sich davor schützen. Wenn das WLAN lahmt, helfen Gratis-Tools weiter. Im Ratgeber Gratis-Tuning für Ihr WLAN erfahren Sie, wie Sie damit den besten Platz für Ihren Router finden und störende Nachbar-Netzwerke umgehen. Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen PC-WELT 8/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 8/2017:

Update-Stick für Windows 10.3: So installieren Sie immer die neueste Windows-Version – mit allen Treibern und Programmen

Die fiesen Tricks der Hacker: Angreifern gelingt es immer wieder, ein System zu infizieren. Der Artikel zeigt, wie Sie die neuen Internet-Gefahren erkennen und abwehren können

Mehr WLAN gratis!: Wenn das WLAN lahmt, helfen Gratis-Tools weiter. Damit finden Sie den besten Platz für den Router und umgehen störende Nachbar-Netzwerke

Internet schnell & günstig: DSL gegen Kabel und Glasfaser: Wer bietet das höchste Tempo und die günstigsten Tarife

Coole Tools für den PC: Schluss mit Hitzestau und Lüfterlärm: So arbeitet Ihr Rechner auch im Sommer stabil

Fotos clever managen: Mit der Software Photo Director 7 (auf Heft-DVD) können Sie Ihre Fotos sammeln, bearbeiten, organisieren und archivieren

Das richtige Mail-Management: So lassen sich alle Nachrichten an einer Stelle zentral zusammenfassen und verwalten

Mein persönliches Windows: So stellen Sie sich Ihr individuelles Windows 10 zur Installation vom USB-Stick zusammen

Ihr PC wie neu: Mit diesen Tipps und Tools arbeitet Ihr Rechner wieder stabil, schnell und leise

Windows 10 neu aktivieren: Problemloser Hardware-Tausch mit der Gratis-Upgrade-Version von Windows 10

So kündigen Sie Verträge richtig: Die Preise sinken, die Leistungen steigen – Zeit, den Anbieter für Mobilfunk und DSL zu wechseln. Dabei gilt es einiges zu beachten

Das steckt in Kamerahandys: Die wichtigsten Features

Datenabgleich unter Android: Alle Daten auf Handy, PC und Tablet synchronisieren

6 Netzwerkspeicher im Test

Neue Hardware: LG G6, Lenovo Thinkpad X1 Carbon, Acer BE240Y, Casio WSD F20 – und mehr

PC-WELT-Bestenlisten: Die aktuellen Top-Produkte im Überblick

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Cyberlink Photo Director 7 Deluxe - Bilder bearbeiten und verwalten



Check Drive 2017 Plus - Festplatte überwachen und reparieren

Free Tunes 4 - Audiodateien auf Knopfdruck umwandeln

AVG Internet Security - Rundumschutz für jeden Windows-PC

AVG PC Tune Up - Windows-Rechner optimal einstellen

und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 8/2017 - Windows 10.3

Creators Update: Das ist neu: Die zweite große Aktualisierung für Windows 10 hat viele Neuerungen und auch Verbesserungen ins Betriebssystem eingespielt. Hier lesen Sie die Details dazu

Optimierte Oberfläche: In Sachen Bedienung und Handling hat sich beim Creators Update nicht so sehr viel getan. Umso mehr hat sich Microsoft um das Feintuning gekümmert

Edge wird immer besser: Der Windows-10-Browser will mit Chrome, Firefox & Co. konkurrieren. Die Neuerungen im Überblick

Bessere Stiftunterstützung: Das Creators Update verbessert die Stifteingabe und fördert dadurch die kreative PC-Nutzung

Paint neu und jetzt in 3D: Das Malprogramm wurde mit dem Creators Update generalüberholt und unterstützt jetzt auch die dritte Dimension

Neues für Spielefans: In Sachen Unterhaltung setzt das Creators Update nicht nur auf 3D und Virtual Reality, sondern auch auf das Thema Spielen

Virtual Reality für alle: Microsoft will die virtuelle Realität auf alle PCs bringen – mit neuen Funktionen und Apps

Sicherheit zuerst: Das Windows Defender Security Center ist nicht die einzige Neuerung, die das Creators Update in Sachen Sicherheit zu bieten hat

Wichtige Tools für Ihr Windows: Nur mit der richtigen Software lässt sich produktiv und schnell arbeiten. Unsere Auswahl

PC-WELT 8/2017 gibt es in drei Varianten:



als Plus-Ausgabe mit Extra-Heft und einer Zusatz-Doppel-DVD für 7,30 Euro

als DVD-Ausgabe für 5,30 Euro und

als reines Magazin ohne Datenträger für 3,30 Euro

Sie können die Plus-Ausgabe auch direkt im PC-WELT-Shop bestellen - als gedruckte Ausgabe oder für 2,90 Euro als ePaper.

Hier finden Sie die Jahres-Abo-Varianten PC-WELT Plus und PC-WELT Plus Digital.

Und hier kommen Sie zum Flatrate-Abo PC-WELT Plus Digital.