In der neuen PC-WELT zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie Windows schnell einfacher machen. Passend dazu finden Sie auf der Heft-DVD 60 neue Top-Tools für ein besseres Windows.

Vergrößern PC-WELT 4/2018 jetzt am Kiosk: Windows XXL-Paket

So, wie der Handwerker alles Wichtige in seiner Werkzeugkiste parat hat, so finden Sie auf unserer Heft-DVD alle wichtigen Tools für Ihr Windows-System, fürs Internet und für alle Hardware-Komponenten. Im Ratgeber Der große Windows-Werkzeugkasten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Rechner damit komplett im Griff haben.

Schnell und stabil läuft das Heimnetz nur per LAN. Das geht leichter als gedacht: Im Beitrag Top-Tempo für Ihr Heimnetz erfahren Sie, wie sich die Kabel einfach und elegant verlegen lassen. Außerdem lesen Sie hier, wie Sie jeden Rechner günstig für das Gigabit-Tempo fit machen.

Die Zeiten von Analog- und ISDN-Telefonie gehen zu Ende, die Telekom stellt dieses Jahr alle noch verbliebenen Altanschlüsse auf „All-IP“ um. Im Artikel All-IP-Telefonie: Das ändert sich für Sie lesen Sie, was das für Ihren Festnetzanschluss zu Hause und Ihre Telefongeräte bedeutet.

Das und vieles mehr finden Sie in der neuen PC-WELT 4/2018. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 4/2018:

Windows-Wartung (fast) automatisch: Mit dem PC-WELT Windows Service-Center erledigen Sie Routinearbeiten quasi mit 1 Klick

Der große Windows-Werkzeugkasten: Wichtige Tools für Ihr System, fürs Internet und für alle Hardwarekomponenten – auf Heft-DVD

Der große Sicherheits-Check: Keine Chance für Spione und Viren: So prüfen Sie Ihre Daten und Ihr Netzwerk auf Herz und Nieren

Legal rippen: Was beim Kopieren erlaubt und was verboten ist

10 Fragen zum Urheberrecht: Wer bei der Nutzung von Fotos, Filmen oder Musik gegen das Urheberrecht verstößt, muss mit Abmahnungen rechnen

Bios und Uefi aktualisieren: Neue Sicherheitslücken im Hauptprozessor verdeutlichen jetzt, wie wichtig die Aktualisierung der Firmware ist

Top-Tempo fürs Heimnetz: Schnell und stabil läuft Ihr Heimnetz nur per LAN. Das geht leichter als gedacht: Mit diesen Tipps lassen sich die Kabel einfach und elegant verlegen

All-IP-Telefonie: Die Telekom stellt auf All-IP um. Lesen Sie, was das für Ihren Festnetzanschluss zu Hause bedeutet

Die Cloud optimal nutzen: Onlinespeicher erweitern, verschlüsseln und synchronisieren

Steuerprogramme 2018: Die Marktübersicht der Steuersparprogramme und Onlineportale

SSD & HDD beschleunigen: Mit diesen Tipps & Tools holen Sie mehr Tempo heraus

Die besten Apps fürs NAS: Mit den richtigen Apps erweitern Sie die Funktionen Ihres NAS

Whatsapp auf das neue Handy umziehen

Kaufberatung Powerbanks: Darauf sollten Sie beim Kauf eines mobilen Akkus achten. Plus: Produktempfehlungen der Redaktion

Neue Software: Send2Phone – und mehr

Neue Hardware: Canon Pixma TS8151 – und mehr

PC-WELT-Bestenlisten: Die aktuellen Top-Produkte im Überblick

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Cyberlink Photo Director 8 Deluxe - Bilder schnell und einfach optimieren

Tipard Phone Transfer - Daten von einem Smartphone zu einem anderen übertragen

Abylon Basic 16 - Dateien auf Knopfdruck verschlüsseln

Office Vorlagen - Vorlagensammlung für MS Word, Excel und Power Point

und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 4/2018 - Soforthilfe für Windows

Windows-PCs retten mit der Soforthilfe-DVD

Mit der Soforthilfe-DVD nach Viren suchen

Gelöschte Dateien wiederherstellen

Vergessenes Windows-Passwort zurücksetzen

Daten auf ein anderes Laufwerk retten

Festplatten-Check mit der Soforthilfe-DVD

Alte Festplatte auf neue kopieren

Festplatte vor Weitergabe sicher löschen

Windows auf dem neuesten Stand halten

Die Reparaturwerkzeuge im Überblick

Windows auf einen älteren Stand zurücksetzen

Windows mit der Starthilfe wieder lauffähig machen

Windows retten dank Systemabbild

Windows 10 ohne Neuinstallation zurücksetzen

Treiberprobleme beheben

Dateien sichern und wiederherstellen

Loslegen mit der Soforthilfe-DVD

Tipps und Tricks zur Soforthilfe-DVD

PC-WELT 4/2018 gibt es in drei Varianten:



als Plus-Ausgabe mit Extra-Heft und einer Zusatz-Doppel-DVD für 7,30 Euro

als DVD-Ausgabe für 5,60 Euro und

als reines Magazin ohne Datenträger für 3,60 Euro

Sie können die Plus-Ausgabe auch direkt im PC-WELT-Shop bestellen - als gedruckte Ausgabe oder für 2,90 Euro als ePaper.

Hier finden Sie die Jahres-Abo-Varianten PC-WELT Plus und PC-WELT Plus Digital.

Und hier kommen Sie zum Flatrate-Abo PC-WELT Plus Digital.