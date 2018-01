PC-WELT 2/2018 jetzt am Kiosk: Aus für Ihr Windows?

In der neuen PC-WELT zeigen wir Ihnen, was Sie angesichts des nahenden Support-Endes für Windows 7, 8.1 und 10.1 tun müssen, um weiterhin Sicherheits-Updates und neue Funktionen zu bekommen. Außerdem stellen wir Ihnen in der neuen PC-WELT 2/2018 die wichtigsten Techniktrends 2018 vor, und zusätzlich finden Sie auf der Heft-DVD das komplette Jahresarchiv der PC-WELT-Sonderhefte 2017.

Anfang Januar läuft der Support für Windows 8.1 aus. Na, und? Die meisten Anwender sind sowieso längst auf Windows 10 umgestiegen. Doch auch Nutzer der aktuellen Betriebssystemversion sind betroffen. Im Ratgeber Support-Aus für Windows, Office & Co. erklären wir Ihnen die ziemlich undurchsichtigen „Lifecycles“ von Microsoft. Das neue Jahr ist soeben gestartet – Grund genug, Ihnen die wichtigsten Techniktrends in den Bereichen Smartphones, Wearables, virtuelle Realität, Prozessoren, Displays, künstliche Intelligenz, WLAN und Sicherheit im Artikel Das kommt 2018! etwas genauer vorzustellen. Im Härtetest mussten elf Virenjäger zeigen, wie gut sie einen Windows-PC gegen Schädlinge abschirmen können. Die gute Nachricht: Die Programme schützen den Rechner gut bis sehr gut. Aber: Einige Programme bremsen dabei den PC spürbar aus. Welche besonders gut abschneiden, verrät der Beitrag Im Test: Die besten Antivirenprogramme. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen PC-WELT 2/2018. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 2/2018:

Aus für Ihr Windows!: Anfang Januar läuft der Support für Windows aus. Was Sie tun müssen, um weiterhin Sicherheits-Updates und neue Funktionen zu bekommen

20 Windows-Probleme und Lösungen: Die häufigsten Fehler bei Windows und wie Sie diese einfach beheben

Die beste Freeware 2018: Was manche Gratis-Programme leisten, ist bemerkenswert. Auf der Heft-DVD haben wir 60 kostenlose Tools zusammengestellt. Lassen Sie sich von deren Funktionsumfang überraschen

Heimnetz – rundum sicher: Netzwerkgeräte mit versteckten Sicherheitslücken laden Angreifer ein. So schützen Sie sich

Expertentipps zur IT-Sicherheit: Ausgewiesene Experten zeigen, was wirklich vor häufigen Bedrohungen schützt

Routertricks für Fritzbox & Co.: So nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres Routers vollständig aus

3D-Treiber-Tricks: So optimieren Sie den 3D-Treiber auch für eine bessere Bildqualität bei Fotos und Filmen

10 Fragen zu SSDs: SSDs haben im Vergleich zu HDDs viele Vorteile, etwa die höhere Geschwindigkeit und den geringeren Formfaktor

Fernsehen ohne Limit: Bei Mediatheken sind so manche Beiträge eingeschränkt. So umgehen Sie die Hürden

Analoge Schätze retten: Wie Sie Ihre analogen Schätze digitalisieren können

Android 8 in der Praxis: Die neuen Funktionen und wie Sie sie nutzen

Test: Die besten Antivirenprogramme: In unserem Härtetest mussten elf Virenjäger zeigen, wie gut sie einen Windows-PC schützen können. Die gute Nachricht: Die Programme schirmen den PC gut bis sehr gut ab. Einige Programme bremsen aber dabei den PC spürbar aus

Neue Hardware: Epson Ecotank ET-7700, Google Pixel 2 und 2 XL, Intel Core i5-8400, Pearl Luminea RBG-LED – und mehr

PC-WELT-Bestenlisten: Die aktuellen Top-Produkte im Überblick

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Audio 10 - Musikdateien bearbeiten, konvertieren und vieles mehr

Steganos Passwort-Manager 18 - Passwörter bequem und übersichtlich verwalten

Ascomp Files Suite Professional - Dateien optimal verwalten

Send 2 Phone 2018 Plus - Dateien zwischen PC und Android-Phone austauschen

Abylon Exif-Cleaner 2017.1 - Exif-Daten aus Bildern entfernen



und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 2/2018 - Windows 10.4 schützen

Windows Defender Security Center: Das neue Security Center soll Sie noch besser vor Viren und Hackerangriffen schützen

Windows Firewall perfekt einrichten: Wer verhindern will, dass Apps, Anwendungen und Dienste nach Belieben Kontakt mit dem Internet aufnehmen und Datenpakete senden und empfangen, der muss die Firewall entsprechend konfigurieren

Schützen Sie Windows an allen Fronten: Ein Virenscanner gehört zur Windows-Pflichtausstattung. Für zusätzliche Sicherheit sorgen auch Firewall, Malware-Scanner sowie Passwortverwaltung

Datensicherung in der Cloud: Ein Daten-Backup zu Hause ist besser als keines. Noch sicherer ist die Datenkopie in einem Rechenzentrum. Lesen Sie alles zu Vor- und Nachteilen und den Kosten

Datensicherung leicht gemacht: Der Dateiversionsverlauf sichert automatisch Ihre Daten. So kommen Sie an versehentlich gelöschte Dateien heran

Ins Web mit Microsoft Edge: Im aktuellen Windows-Update finden Sie viele neue Funktionen

Arbeiten mit vielen Desktops: Arbeiten Sie produktiv und nutzen Sie virtuelle Desktops in Windows

Das neue Windows 10 S: Ist Windows 10 S das neue Windows RT oder handelt es sich um eine Art Windows 10 Pro Light?

Tipps & Tricks: Ihr persönliches Windows 10 lässt sich an vielen Ecken und Kanten mit einigen wenigen Mausklicks oder den passenden Tools für mehr Komfort, Stabilität und Sicherheit optimieren

